Züsow

Schlechte Nachrichten für die Freiwillige Feuerwehr Züsow: Der Baubeginn für die Erweiterung der Fahrzeughalle wird voraussichtlich nicht in diesem Jahr realisiert. Am 14. Dezember war in der Garage das Löschfahrzeug ausgebrannt. Der entstandene Schaden wird auf 100 000 Euro geschätzt. Denn nicht nur das Fahrzeug samt Halle sind stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Auch die Einsatzkleidung ist durch die Rauchgasentwicklung nicht mehr brauchbar. Brandursache war ein technischer Defekt am Fahrzeug.

Die Hilfsbereitschaft war ungebrochen. Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden hatten unmittelbar nach der Brandkatastrophe dafür gesorgt, dass die Züsower Wehr einsatzfähig bleibt: Die Kameraden in Passee stellten ein Löschfahrzeug zur Verfügung und die Neuklosteraner Brandschützer übergaben Einsatzkleidung. Weitere Kleidung plus Stiefel und Handschuhe spendete die Firma Brandschutztechnik Nord in Tessin. „Die Kameraden müssen die Sachen allerdings mit nach Hause nehmen, da wir keinen beheizten Lagerraum haben“, erklärt Wehrführer Denny Buller.

Geldspenden aus der Bevölkerung

Hilfsbereitschaft auch in der Bevölkerung. Auf zwei eingerichteten Konten ging Geld ein. Eine Auswertung ist für nächste Woche geplant. Geschätzt sind aber mehr als 2000 Euro zusammengekommen. Zudem sicherte Landrat Tino Schomann (CDU) Unterstützung seitens des Landkreises zu. So können die Züsower Kameraden einen Dringlichkeitsantrag auf Fördermittel stellen. Denn die Fahrzeughalle muss dringend erneuert werden – Decke und Elektrik sind defekt. Doch in diesem Jahr wird die Sanierung wahrscheinlich nichts mehr. Darüber ist der Wehrführer kürzlich informiert worden. „Zwei Planer waren da und haben das Haus begutachtet“, erklärt er. Weitere Absprachen mit einem Statiker und der Versicherung folgen.

Entrümpelt ist die Halle. „Wir haben sie am ersten und zweiten Januarwochenende leer geräumt. Viele Kameraden haben mit angepackt“, freut sich Denny Buller. Sachen, die nicht mehr zu gebrauchen sind, lagern in einem Container und werden entsorgt. Andere Utensilien werden in der Kreisfeuerwehrzentrale in Warin gereinigt und in Züsow zunächst eingelagert. Die gute Nachricht: Einsatzfähig ist die Wehr. „Wir sind mit 35 aktiven Kameraden und 20 Mitgliedern in der Jugendwehr gut aufgestellt“, so Buller.

Von Jana Franke