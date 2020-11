Züsow

Zum Pilze sammeln in den Züsower Forst. Dorthin wollte der Wismarer Verein „Der Steinpilz“ am 21. November seine Abschlusswanderung in diesem Jahr durchführen. Wegen Corona ist sie wie viele andere Veranstaltungen abgesagt. Aber auch ohne fachkundige Führung lässt sich der Wald durchstreifen. Und Bewegung an frischer Luft tut immer gut. Wer sicher sein möchte, ob alle gefundenen Exemplare essbar sind, kann sie von Pilzberater Reinhold Krakow in Wismar, ABC-Straße 21 prüfen lassen: freitags von 15 bis 18 und samstags von 16 bis 18 Uhr. Besucher können hier auch adventliche Gestecke bestaunen.

Von OZ