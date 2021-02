Wismar

Hat das Wonnemar in Wismar noch eine Zukunft? Die Situation spitzt sich weiter zu. Die Sanierung der Interspa-Gruppe wird jetzt in einem sogenannten Regelinsolvenzverfahren fortgesetzt. Das zuständige Amtsgericht in Stuttgart hat den bisherigen Sachwalter, Jochen Sedlitz von der Kanzlei Menold Belzer, als Insolvenzverwalter der Stuttgarter Interspa-Holdinggesellschaft sowie von fünf Betriebsgesellschaften bestellt. Davon betroffen sind die Wonnemar-Erlebnisbäder in Wismar, Sonthofen, Bad Liebenwerda, Marktheidenfeld und Backnang.

Gründe für die neue Situation

„Die Rahmenbedingungen für eine Sanierung der Interspa-Gruppe haben sich während der vergangenen Monate infolge der Corona-Pandemie zunehmend verschlechtert“, so Insolvenzverwalter Jochen Sedlitz am Mittwoch. „Erst kam es zu einem zweiten Lockdown, dessen Ende nicht abzusehen ist. Und nun bleiben die zugesagten staatlichen Finanzmittel aus. Unter diesen Umständen war ein Wechsel ins Regelverfahren angezeigt und die Eigenverwaltung hat dies entsprechend am Montag bei Gericht beantragt.“

Ende September 2020 hatten die Interspa Betriebsverwaltungsgesellschaft mbH und auch die Betreibergesellschaft für das Wonnemar Wismar einen Insolvenzantrag in Eigenverwaltung gestellt.

Insolvenzverwalter will schnelle Lösung

Nun hat der Insolvenzverwalter mit einem vielköpfigen Team die Geschäfte übernommen und sondiert die Sanierungsoptionen. Sedlitz: „Mein Ziel ist es, so schnell wie möglich eine Lösung zu finden, um damit möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten. Nur dann werden auch die Gläubiger die bestmögliche Befriedigung erlangen.“ Dabei müssten notfalls auch Einzelinteressen einiger Beteiligter hintenangestellt werden. Um welche es dabei geht, sagt er nicht.

Für Sedlitz ist es nicht gerechtfertigt, der Interspa-Gruppe die Schuld für die Situation zu geben: „Es liegt auf der Hand, dass die Corona-Pandemie für die Stilllegung der Betriebe verantwortlich ist.“ Über die laufenden Investorengespräche dürfe er als Insolvenzverwalter aufgrund gegenseitiger Verschwiegenheitsverpflichtungen öffentlich keine Auskunft geben.

Auszugehen ist davon, dass die Bäder im Paket verkauft werden sollen. Nach OZ-Informationen wollen da aber nicht alle Kommunen mitmachen.

Alle Beteiligten sollen Beitrag leisten

Sedlitz beteuert: „Wir werden alles dafür tun, dass an den Standorten, an denen das noch möglich ist, die Bäder unverzüglich nach dem Lockdown öffnen und von den Bürgern genutzt werden können.“ Er fügt aber auch hinzu: „Allerdings liegt dieses Ziel genauso wie der Erhalt möglichst vieler Arbeitsplätze nicht alleine in meiner Hand. Ich fordere daher alle Beteiligten dazu auf, ihren Beitrag hierfür zu leisten.“

Zur Situation und den Beziehungen zu den Kommunen will sich Sedlitz vorerst nicht äußern. Sein Ziel ist, eine schnelle Lösung zu finden. An Auseinandersetzungen mit den Gemeinden habe er kein Interesse. Er hoffe, dass es dazu nicht kommen müsse.

Hansestadt will Wonnemar-Rettung

Die Hansestadt hat wiederholt erklärt, dass sie das Wonnemar erhalten will. Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) hatte erst im Januar auf die Frage, ob die Stadt im Ernstfall bereit wäre, das Wonnemar übergangsweise zu übernehmen, gesagt: „Eine Möglichkeit wäre der Heimfall. Das bedeutet, dass wir zeitweilig Eigentümer des Bades werden.“ Um städtische Rechte zu wahren, bereite man sich darauf vor, um sich dann so schnell wie möglich einen neuen Partner zu suchen.

Für Beyer sind das Wonnemar Wismar und das dazugehörige Hotel der beste Standort in der Interspa-Gruppe. Die Stadt habe sich bereit erklärt, zu helfen, den Notbetrieb zu sichern.

Die Stadt und das Wonnemar sind vertraglich eng miteinander verwoben. Die Interspa-Muttergesellschaft hatte das Freizeitbad gebaut und lässt es von einer Tochterfirma betreiben. Wismar hat dem Unternehmen städtische Grundstücke im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrags zur Verfügung gestellt.

Von Heiko Hoffmann