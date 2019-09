Zum Einkaufen nach Gägelow: Wismarer Rentnerin sitzt zweieinhalb Stunden im Bus

Wismar

Christel Meyer* ist in Wismar-Süd zu Hause. „Aber es fühlt sich an, als würde ich auf dem Land wohnen“, sagt sie. Die 79-Jährige kann nur mit Krücken laufen oder mithilfe des Rollators. Ein Auto hat die Rentnerin nicht. Das Gute ist: Vor ihrem Haus im Lenensruher Weg befindet sich eine Bushaltestelle. Dort beginnt ihr Alltag, ein Alltag mit stundenlangem Sitzen im Bus.

Zur Physiotherapie in der Kanalstraße kommt Christel Meyer problemlos. Dort muss sie mehrmals pro Woche hin. „Meist verbinde ich die Termine mit Besorgungen, weil ich schon unterwegs bin“, erzählt sie. Einkaufen, Arzt, Bank, Schwimmkurse – für all das ist sie auf den Bus angewiesen. Ihre Familie, die sie unterstützen könnte, wohnt nicht in der Stadt. Und aus ihrer Wohnung, in der sie mit ihrem geliebten Mann viele glückliche Jahre verbracht hat, möchte sie nicht wegziehen. Deshalb fährt sie Bus – heute zum Einkaufen nach Gägelow.

Keine Sitzbänke in der Kanalstraße

Der Bus hält direkt vor der Physiotherapie und fährt von dort einmal in der Stunde weiter. Für die Rentnerin bedeutet das: Sie muss warten. Eine Sitzbank, geschweige denn ein Dach, falls es mal regnet, gibt es nicht – auch nicht an der Bushaltestelle auf der anderen Straßenseite. Einen Regenschirm mit Krücken zu halten, ist schwer. „Deswegen habe ich immer eine Regenjacke dabei“, sagt Christel Meyer und zeigt auf ihren Rücken. Dort hat sie einen kleinen Rucksack umgeschnallt.

Um nicht noch mal 20 Minuten länger auf der anderen Straßenseite für den Rückweg zu warten, nimmt sie den Bus in Richtung ZOB. Als der angefahren kommt, hält sie ihren Schwerbehindertenausweis in die Luft – sodass der Fahrer weiß: Sie möchte in der Mitte einsteigen. Dort ist mehr Platz und Christel Meyer muss sich nicht mit Krücken von vorne oder hinten durch die Sitzreihen quälen. In der Mitte können Kinderwagen und Rollatoren abgestellt werden. Sitze zum Runterklappen gibt es dort in diesem Fahrzeug allerdings nicht.

Busverkehr soll verbessert werden Viele Wismarer und auch Anwohner der Umlandgemeinden sind in der Vergangenheit mit dem Busverkehr unzufrieden gewesen. Deshalb hat der Landkreis als Träger des öffentlichen Personennahverkehrs eine Potenzialanalyse in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse liegen vor. Es geht zum Beispiel um eine bessere Taktung, bessere Angebote in den Abendstunden und an den Wochenenden. Das Konzept sah im Sommer, als auch Passagiere befragt wurden, vier durchgehende Hauptlinien vor. Linie 1 führt von Wendorf über den Markt zum ZOB. Alle 15 Minuten soll der Bus fahren. Die Fahrzeit beträgt etwa 30 Minuten, jetzt sind es rund 60 Minuten. Linie 2 (Dammhusen – Friedenshof – Schiffbauerpromenade – Markt – ZOB) fährt alle 15 beziehungsweise 30 Minuten. Linie 3 (Burgwall – ZOB – Kagenmarkt – Kritzow) soll bis zum Kagenmarkt alle 30 Minuten fahren, danach voraussichtlich alle 60 Minuten. Bei Linie 4 ( Gägelow – Neptunring – Gartenstadt – ZOB – Kagenmarkt – Fischkaten) ist ein Takt von 30 beziehungsweise 60 Minuten vorgesehen.

Umsteigen am ZOB möglich

Am ZOB könnte sie in andere Linien umsteigen. „Aber das klappt meist nicht, weil die Abfahrten zu eng getaktet sind“, berichtet Christel Meyer. Mit den Krücken sei sie ziemlich langsam, schon oft wären ihr Busse vor der Nase weggefahren. Deshalb bleibt sie sitzen und fährt am Hafen entlang, am Zeughaus vorbei, an der Fritz-Reuter-Schule und dann zum Marktplatz.

Hier steigt ein Mann mit Rollator ein. Er bleibt stehen und hält sich an seiner Gehhilfe fest. Hinsetzen kann er sich dabei nicht. 20 Minuten ist Christel Meyer nun schon im Bus. Weiter geht es wieder zurück in Richtung Kanalstraße und an ihrem Zuhause vorbei. Hier könnte sie nach etwa 30 Minuten aussteigen. Doch sie muss noch einkaufen. Deshalb geht es weiter zum Klußer Damm. Beim Kino gibt es einen Einkaufsmarkt – allerdings keine Buslinie in der unmittelbaren Nähe, die sie zurück nach Hause bringt. „Deshalb kaufe ich hier nicht ein“, betont sie. Und so geht die Fahrt weiter: am Friedhof vorbei, durch die Querstraße, die Philipp-Müller-Straße zum Krankenhaus bis ans westliche Ende der Stadt in die Dammhusener Gartenstadt. Ein großer Einkaufsmarkt ist an der Straße zu sehen. Aber die Körbe stehen beim Autoparkplatz. Um dorthin zu kommen, müsste Christel Meyer um den kompletten Markt herum laufen. „Deswegen verzichte ich“, sagt sie.

Besorgungen an der Lübschen Burg

Der Bus füllt sich mit älteren Menschen, die Krücken und Rollatoren dabeihaben. Jüngere Leute sind zu sehen. Dann geht es auf die Westtangente, die direkt nach Gägelow führt. Doch der Bus biegt rechts ab in Richtung Tierpark, fährt am Phantechnikum vorbei und auf die Lübsche Burg. An der Straße befindet sich ihr Stamm-Einkaufsmarkt nur wenige Meter von der Bushaltestelle entfernt. Auch die gegenüberliegende Rückfahrtseite ist gut zu erreichen. „Deshalb kaufe ich hier meistens ein“, erzählt Christel Meyer. Doch sie fährt noch weiter – wie sie es einmal in der Woche tut, wenn sie zum Schwimmen in die Median-Klinik nach Wendorf fährt oder nach Gägelow, wo es viele Geschäfte nebeneinander gibt. Doch bis sie dort ankommt, dauert es noch.

Der Bus fährt durch Wendorf bis zur Klinik, wo ein neues Baugebiet entsteht. Dort dreht er um und hält dann noch in vielen weiteren Straßen im Stadtteil Ostseeblick, unter anderem im Neptunring, im Ostseeblick und im Nixenring.

Abstecher zur Schule nach Proseken

In Gägelow nehmen die Passagiere diesen Weg oder die Straße, um zum Einkaufszentrum zu kommen. Quelle: Kerstin Schröder

Dann geht es endlich in Richtung Gägelow. Das Einkaufszentrum ist schon in Sicht. Doch der Bus biegt noch mal nach rechts ab und fährt zur Schule nach Proseken. Hier steigt niemand ein, der Mann mit dem Rollator steht immer noch in der Mitte. Auch er will zum MEZ. Dort kommt Christel Meyers Bus nach 78 Minuten an. „Ich bin richtig benommen“, sagt die Rentnerin nach dem Aussteigen. „Man könnte auch ‚Stadtrundfahrt‘ auf die Anzeigetafel schreiben und Touristen mitnehmen.“

Einen kurzen Gehweg von der Bushaltestelle zum Einkaufszentrum gibt es nicht. Für Menschen mit Gehproblemen, die auf kurze Wege angewiesen sind, bedeutet das, sie gehen über eine kaputte Randfläche auf den viel befahrenen Parkplatz oder nutzen die Straße.

Bus fahren – so sieht mein Leben aus

Christel Meyer kann nun einkaufen. Das muss sie oft tun, denn viel kann sie nicht auf einmal tragen. Zurück geht es natürlich wieder mit dem Bus, fast die gleiche Strecke, nur hinterm Friedhof geht es schon früher rechts ab. In Proseken läuft eine Schülerin dem Bus hinterher und wird noch mitgenommen. „Gott sei Dank, sonst hätte ich eine Stunde lang warten müssen“, freut sich sie. Auch der Mann mit dem Rollator ist wieder im Bus. Diesmal kann er sich in der Mitte auf einen ausklappbaren Sitz hinsetzen. Christel Meyer sitzt wieder. Nach dreieinhalb Stunden ist sie zurück im Lenensruher Weg. Noch mal kurz zum Zentrum fahren, um Konzertkarten abzuholen, schenkt sie sich. Das macht sie lieber morgen. Für heute hat sie genug im Bus gesessen: „Bus fahren – so sieht mein Leben aus“, sagt sie.

* Name von der Redaktion geändert

Von Kerstin Schröder