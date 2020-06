Zum Schutz vor Angreifern: So ist der Wismarer Mühlenteich entstanden

Wismar

Er ist ein maritimes Juwel – der Wismarer Mühlenteich. Laut Friedrich Techen, einem Chronisten der Stadt, hängt die Entstehung des Mühlenteiches mit dem Umzug des Landesherrn, Johann von Mecklenburg, aus dem heutigen Dorf Mecklenburg nach Wismar zusammen. Das war 1257, wenige Jahrzehnte, nachdem die Stadt ihre Stadtrechte erhalten hatte und zwei Jahre bevor Wismar, Rostock und Lübeck die Gründung der Hanse beschlossen.

Die Burg des Landesherren entsteht in der Nähe der heutigen Großschmiedestraße. Es sind kriegerische Zeiten. Der Herzog will die Burg, die sich nach Westen hin an die Stadtbebauung anlehnt, auch im Osten schützen. Dazu lässt er die zwei Flussläufe aufstauen. Durch einen vom Altwismartor bis zur Rostocker Straße reichenden Damm entsteht ein See, bescheiden Teich genannt, aus dem die Burg auch mit Fisch versorgt wird. Das am Damm entstandene Gefälle erlaubt zudem den Betrieb einer Wassermühle, die von da an die Burg und die Stadt mit dem zum Brotbacken nötigen Mehl versorgt.

Blick auf den Wismarer Mühlenteich Quelle: Kerstin Schröder

Vieh weidet am Ufer

Die Burg wird von der Fürstenfamilie aber bald wieder aufgegeben und später eingeebnet, während für sie mit Genehmigung der Stadt der Fürstenhof errichtet wird. Die Gruben-Mühle, wie auch die am oberen Ende des Wallensteintales liegende Klützer Mühle werden 1300 unter Vorbehalt und – nach einer zwischenzeitlichen Rückgabe – 1371 zusammen mit dem Mühlenteich endgültig an die Stadt verkauft.

Schilf am Ufer Der Wismarer Mühlenteich hat eine Fläche von rund 48 Hektar. Das Gewässer ist von Norden bis Süden maximal 1700 Meter lang und von Westen zum Osten etwa 400 Meter. Größere Teile des Teichufers, vor allem im Süden, sind sumpfig und meist verschilft. Die Tiefe beträgt im Durchschnitt zwei Meter.

1893 weidet das Vieh der Bewohner am Mühlenteich – vor den Toren der Stadt zum Jahrespreis von 20 Mark für die Kuh, 10 Mark für das Pferd und 2 Mark für ein Kalb, Schaf oder Lamm.

Dann aber müssen sie auf andere Weidegründe umziehen, denn das aufgestaute Wasser bekommt in der Epoche der industriellen Revolution eine neue Bedeutung. Die 1890 in Betrieb gehende Zuckerfabrik am Nordufer erhält vom Mühlenteich das benötigte Wasser über eine eigens verlegte Wasserleitung.

Schadstoffe aus Fabrik

Im Falle der Abwässer hingegen entdeckt die Großherzogliche Medicinalkommission in den Abwässern der Fabrik gesundheitsschädliche Stoffe, so dass diese weder in den Mühlenteich noch, wie vorgesehen, in das Hafenbecken geleitet werden dürfen und stattdessen in einem extra dafür ausgehobenen Graben nördlich der Stadt versickern und später in ein dafür angelegtes Klärbecken geleitet werden.

Auch die 1898 vor dem Altwismartor erbaute Malzfabrik darf das Wasser des Sees laut Kaufvertrag nutzen, unentgeltlich und bis auf Widerruf. Die in dieser Zeit wachsenden Podeus-Werke dürften ebenso den naheliegenden Wasserlauf zur Wasserversorgung genutzt haben. Aus dieser Zeit und der des Naziregimes dort stattfindenden intensiven Flugzeugproduktion, der Metallbearbeitung und dem Kohlenhandel in der DDR muss man eine Verunreinigung des Seegrundes vom Westufer her annehmen sowie heute noch vom Ostufer her durch Nitrat-Einsickerungen aus den landwirtschaftlich genutzten Flächen.

Frischluft für die Stadt

Für die Stadt ist das Areal, das man vom Marktplatz aus in wenigen Minuten zu Fuß erreichen kann, laut Umweltgutachten ein Frischluftlieferant, was in Zeiten des Klimawandels und der ansteigenden Sommertemperaturen zunehmend von Bedeutung ist.

Schon mit dem spendenfinanzierten Anlegen des Lindengartens 1815 am Mühlenbach, der den Stadtkern heute als Mühlengrube und dann als Frische Grube durchfließt, ist der Wunsch der Wismarer Bevölkerung zu erkennen, aus dem mittelalterlichen Stadtkern heraus in der Nähe einen Raum für Erholung zu finden.

Keine offizielle Badestelle

Das belegt auch die Planung zum Ausbau des VEB Wismaria in der ehemaligen Malzfabrik noch zu Zeiten der DDR, im Mai 1986. In die wird ein erstes Teilstück des Wanderweges am Mühlenteich einbezogen.

Heute ist das gesamte Areal ein schützenswertes Naherholungs- und Landschaftsschutzgebiet. Im südlichen Teil Richtung Kluß/Triwalk, sogar ein Naturschutzgebiet. Genutzt wird es heute zum Spazierengehen und Joggen. Eine offizielle Badestelle gibt es nicht. Laut Harald Schütt von der Deutschen-Lebens-Rettungs-Gesellschaft Wismar hat es im Jahr 1951 kurzzeitig eine Badestelle gegeben. Schon ein Jahr später sei sie wieder geschlossen worden, weil keine „durchgängige Aufsicht“ gewährleistet werden konnte. Auch ein Bootsverleih hat schon mal Erholungssuchende aufs Wasser geschickt – doch der existiert ebenfalls nicht mehr.

Von Thomas Kibelksties