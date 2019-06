Zurow

Plastiktüten sind gerade für viele junge Menschen ein rotes Tuch – weil sie weltweit für ein enormes Müllaufkommen sorgen. Doch für Dieter Luchs sind sie Kunstobjekte. Zehntausende Tüten hat er in den vergangenen Jahrzehnten gesammelt. 120 davon stellt er am Pfingstwochenende im Zurower Bunker aus. Dort zeigt er ausschließlich Plastiktüten aus der DDR. Insgesamt 300 „Plastebeutel“ aus der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik kann er sein eigen nennen. Doch was macht sie so besonders? „Man hat sie an den Einkaufskassen der DDR fast nie bekommen. Stattdessen sind sie für bestimmte Anlässe produziert worden – wie Messen, Veranstaltungen oder Firmenjubiläen“, erklärt Luchs. Hinzu komme, es werden keine neuen mehr produziert, denn die DDR gibt es seit 1990 nicht mehr.

Tüten sind Zeugnisse der DDR-Geschichte

Die ersten Tüten hängen schon an der Wand. Quelle: privat

Welche die wertvollste Tüte ist, kann er nicht sagen. „Manche Sammler zahlen für die eine Tüte mehr, manche für eine andere.“ Für eine von der Nationalen Volksarmee (NVA) hätte er zum Beispiel 99 Euro bezahlt. Auch das Internationale Jugendfestival zum 30-jährigen Bestehen der DDR sei auf eine Plastiktüte gedruckt worden genau wie das Pioniertreffen in Dresden 1982 oder das Symbol vom VEB IFA Kombinat.

Seit mittlerweile 44 Jahren begeistert sich Dieter Luchs für bunte Kunststoff-Beutel – auch heute noch, wo Plastik in Verruf geraten ist. „Ich schmeiße sie ja nicht auf den Müll, sondern sammle sie“, erklärt der 77-Jährige. Die Tüten, die er in Zurow ausstellt, seien Zeugnisse der DDR-Geschichte und auch der deutsch-sowjetischen Freundschaft.

Sammlung reicht ins Jahr 1960 zurück

Blick auf den Bunker in Zurow - er ist 1964 bis 1966 erbaut worden und befindet sich im Ravensruher Weg. Quelle: privat

Angefangen hat seine Leidenschaft 1960 im Westen . In den alten Bundesländern sind schon viel früher Plastiktüten erhältlich gewesen – und im Gegensatz zum Osten als Massenware. Bis heute hat der gelernte Schriftsetzer rund 30 000 solcher Tragetaschen gesammelt. Hin und wieder stellt er einige davon aus – diesmal in einem DDR-Bunker. „Das passt doch“, findet Luchs. Nicht nur, weil Tüten und Bunker aus der Deutschen Demokratischen Republik stammen, sondern auch, weil sie das Licht scheuen. „An der Sonne zersetzen sie sich nach einiger Zeit, sie würden zerbröseln“, erklärt der Sammler. Der dunkle Bunker schütze die seltenen Beutel.

Gezeigt werden Objekte aus den Bereichen Produktion, Handel, Tourismus, Politik, staatliche Vereine sowie Staats-, Firmen- und Stadt-Jubiläen – Tüten aus 30 Jahren DDR-Produktion. „Hergestellt wurden fast alle Tüten beim VEB Optima in Aschersleben und beim VEB Verpackungsmittelwerk Schwerin“, berichtet Dieter Luchs. In der heutigen Landeshauptstadt sind zum Schluss per Hand die Druckvorlagen gezeichnet worden – für die Dreischichtfolien, aus denen Tragetaschen für den Export nach Westdeutschland, Dänemark und in die Schweiz hergestellt wurden. Anfang der 1990er Jahre ist das Werk nach mehr als 20 Jahren Plastiktüten-Produktion an eine Druckerei in Rheinland-Pfalz verkauft worden, später wurde es geschlossen.

Im Westen waren die Tüten Wegwerfware

2007 und 2014 hat Dieter Luchs Teile seiner Sammlung in Bützow ausgestellt. In der Stadt besitzt der Bielefelder eine Ferienwohnung, in der er 120 Tage im Jahr verbringt. Auch über Pfingsten wird er da sein und von dort aus nach Zurow fahren. Die ältesten Stücke der historischen Kollektion stammen aus den 1960er Jahren. Die Unterschiede zwischen Ost- und Westtüten seien folgende: Die aus der DDR im selben, mehr als DIN A3 großen Format seien keine Wegwerfware gewesen, sondern solange genutzt worden, bis sie kaputt gingen. In der BRD sind sie schnell im Müll gelandet.

Geschichte und Umwelt 1961 gab das Kaufhaus Horten in Neuss (Nordrhein-Westfalen) die ersten Plastiktüten aus. Sie wurden Hemdchentüten genannt, weil die Träger wie die eines Unterhemds aussahen. 1965 folgte die Reiterbandtragetasche, welche basierend auf den Erfahrungen der papierverarbeitenden Industrie entwickelt wurde und als erste richtige Plastiktragetasche gilt. Für eine herkömmliche Plastiktüte, die etwa 20 Gramm schwer ist, werden 40 Gramm Erdöl benötigt. Eine Kunststofftüte wird im Durchschnitt 25 Minuten lang benutzt. Im Vergleich zu anderem Plastikabfall gelangen sie und andere dünne Plastikfolien besonders leicht durch Verwehung unbeabsichtigt in die Umwelt und machen auf dem Festland wahrscheinlich den Hauptanteil des Plastikabfalls in der Umwelt aus. Der Zersetzungsprozess dauert je nach Kunststoffsorte und Ort Schätzungen zufolge hunderte bis tausende Jahre, in arktischen Gewässern und der Tiefsee wahrscheinlich noch länger.

Aus Kostengründen seien die Beutel in der DDR meist nur einseitig bedruckt gewesen - doch dafür seien die Motive besonders eindrucksvoll. „Die Tüten sind nicht einfach nur bunt, sondern man merkt, dass dort ein Grafiker gesessen hat im Atelier, der sich viele Gedanken gemacht hat“, erklärt Luchs. Botschaften von staatlichen Ereignissen und Jubiläen, volkseigenen Betrieben, der Polizei oder Tiergärten, Sportvereinen oder dem Staatszirkus seien abgebildet worden.

Klebestreifen und Matrjoschkas als Motive

Eine DDR-Plastiktüte mit Kind, Bauarbeiter und Polizist. Quelle: privat

Auch Stadtansichten und -wappen seien aufgedruckt worden. Ausgefallen findet Luchs die Werbung eines Klebebandherstellers in Leuna: Die Klebestreifen sind als farbenprächtiger Hahnenschwanz dargestellt. Praktische Verwendung hätte die Matrjoschka-Tüte der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft (DSF) gehabt. Wie ihm eine Lehrerin erzählt habe, hätte die in Schulen verteilte Tasche oft als Tragehilfe für Sport- und Schwimmsachen gedient.

Kurator der Ausstellung ist Yves Müller. Ihm gehört der Bunker in Zurow. Der ist zu Hochzeiten des Kalten Krieges (1964/66) erbaut worden und bis zur Wendezeit in Betrieb gewesen. Früher hat er zur Kreiseinsatzleitung Wismar gehört und sollte dessen Mitarbeiter im Ernstfall schützen. 2004 hat Müller den Bunker erworben. „Er befand sich in einem schlechteren Zustand als erwartet“, berichtet der Besitzer. Vier Jahre später ist das Bauwerk ausgegraben worden – von Studenten der Universität der Künste in Berlin.

Tüten werden im Bunker aufgehängt

Einmal im Jahr – über Pfingsten zu „Kunst offen“ – öffnet Müller sein 140 Quadratmeter großes Bauwerk für neugierige Besucher. Für die Plastiktüten-Präsentation hat er viele Löcher in die Wände bohren müssen. Denn sie werden aufgehängt.

Zu sehen sind die 120 DDR-Objekte in Zurow von Sonnabend, 8. Juni, bis Montag, 10. Juni, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Erläuterungen und Zeitzeugnisse ergänzen die Ausstellung. Der Bunker befindet sich im Ravensruher Weg.

Kerstin Schröder