Zurow

Auf der Kiesabbaufläche direkt an der A-20-Anschlussstelle Zurow ist in den letzten Jahrzehnten ein See entstanden. Die Heidelberger Sand und Kies GmbH als Betreiber möchte der Gemeinde Zurow das Gewässer zur Angelnutzung anbieten. Zurzeit ist es rund 20 Hektar groß, schätzt Christian Pohl. Er leitet im Unternehmen die Rohstoffsicherung und das Grundstückswesen im Norden Deutschlands.

Die Idee hat er den Gemeindevertretern und interessierten Bürgern vor Ort vorgestellt. Knapp 40 Personen folgten der Einladung. „Zunächst wollen wir herausfinden, wie viele Einwohner sich überhaupt fürs Angeln interessieren“, sagt Pohl, „und ob es sich lohnen würde, einen Angelverein zu gründen.“

Sieben Personen für Gründung des Angelvereins erforderlich

Norbert Petersdorf weiß von einigen, die auswärts organisiert sind. „Es ist natürlich bequemer, wenn man im Dorf angeln kann und nicht erst kilometerweit fahren muss.“ Der Hofsee in Zurow, in dem er als Jugendlicher geangelt hat, gehört heute einem Fischer, der eine Gebühr von Anglern verlangt. „Da zahlen sie doppelt: für den Fischereischein und an den Fischer.“ Der Zurower hat Ziele und Aufgaben eines Angelsportvereins in der Gemeindevertretersitzung vorgestellt. Er hofft, dass sich mindestens sieben Interessierte finden. Die sind nötig, um einen Verein zu gründen.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Große Bereiche des Sees mit Schilf und Böschung

„Das Angeln ist auch eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung für unsere Jugend“, sagt Bürgermeister Eckhardt Stelbrink (Die Linke). Und wenn es nicht mit der Vereinsgründung in Zurow klappt, dann gibt es im benachbarten Ortsteil Krassow einen Angelverein mit rund 40 Mitgliedern. „Sie sollen natürlich nicht benachteiligt werden“, versichert Stelbrink.

Im Areal des Abbausees gibt es laut Christian Pohl große Bereiche, in denen seit Jahren kein Abbau mehr stattfindet und auch in den nächsten zehn Jahren nicht vorgesehen ist. „Da gibt es Schilf und Böschungen, wie man sie aus der Natur kennt, da kann nichts rutschen, es besteht also keine Gefährdung für die Angler. Natürlich darf niemand das Betriebsgelände betreten.“

Etwa 20 Hektar groß ist der Abbausee derzeit. Quelle: Haike Werfel

Der erste Angelsee im Land unter Bergrecht

Wenn die Rahmenbedingungen feststehen, soll ein Konzept mit der Gemeinde und den Anglern geschrieben werden. Das will die Firma bei ihrer Genehmigungsbehörde, dem Bergamt Stralsund, einreichen. Es muss sein Okay dafür geben, dass Angler den Kiessee nutzen dürfen. Es wäre der erste Angelsee in MV unter Bergrecht. „Wir wollen das Angeln ermöglichen, damit die Anwohner nicht nur den Kiesabbau vor der Tür haben, sondern auch etwas von dem See haben“, begründet Christian Pohl das Anliegen der Firma. Sein Kollege Alexander Lücke sieht neben der guten Nachbarschaft auch einen Synergieeffekt: „Die Angler würden am Wochenende ein Auge auf unsere Anlagen haben, so dass es nicht zu Vandalismus und unerlaubten Zutritten kommt.“

Das will der Verein Norbert Petersdorf hat Ziele und Aufgaben des zu gründenden Angelvereins in der Gemeindevertretersitzung vorgestellt. Der Verein möchte sich unter anderem für den Angelsport, den Naturschutz und die Landschaftspflege sowie für die waidgerechte Angelfischerei einsetzen. Er will der Interessenvertreter der Angelsportler sein und Maßnahmen zur Gesunderhaltung, Erholung und Lebensfreude seiner Mitglieder fördern. Auch die Hege und Pflege des Fischbestandes im Angelsee sowie die Abwehr und Bekämpfung schädlicher Einflüsse werden Aufgaben des Vereins sein. Zwei Männer hatten nach der Zusammenkunft spontan ihr Interesse an einer Mitgliedschaft bekundet. Weitere Mitstreiter melden sich bei Norbert Petersdorf (mail@computergrafic.de)

Von Haike Werfel