Zurower Dorfschüler sammeln Müll und machen Apfelsaft 

Die Mädchen und Jungen der Dorfschule Wismarer Land wollten ein aktives Zeichen gegen die Vermüllung der Umwelt setzen. Gemeinsam mit ihren Lehrern haben sie deshalb im Umfeld der Schule und um den Zurower Hofsee Abfall entsorgt. Bereits vor zwei Jahren, als sie schon mal so eine Aktion durchführten, waren mehr als 200 Kilogramm Unrat zusammengekommen, den andere achtlos oder bewusst in der Landschaft zurückgelassen hatten.

Auch diesmal häuften die Kinder Berge von Müll auf und stopften ihn in Säcke, die die Gemeinde Zurow später abholte.

Recycling, sparsamer Einsatz von Ressourcen und Einkaufen mit weniger Plastikverpackung – das sind Dinge, über die im Unterricht mit den jungen Leuten debattiert wird. „Aus Sicht der Schule ist das grundlegendes Wissen für einen nachhaltigen Umgang mit unserer Natur“, sagt Mitarbeiter Jan Dobbelmann. Die Schüler wollen die Umgebung des Zurower Sees so sauber wie möglich machen und hoffen, dass sie im nächsten Jahr weniger Müll finden als dieses Mal.

Apfelfest für kleine Genießer

Die Kinder stellen Apfelsaft her. Quelle: Dorfschule Wismarer Land

Wenige Tage später gab es an der Zurower Schule einen weiteren Höhepunkt. Die Kinder organisierten ihr eigenes Apfelfest. Die ursprünglich geplante öffentliche Feier, die bereits eine kleine Tradition in der Gemeinde ist, konnte aufgrund der Corona-Regeln nicht stattfinden. So mussten die Kinder unter sich bleiben. Sie schredderten Äpfel, verwandelten die Masse mit einer Handpresse in Saft, pasteurisierten ihn und füllten das Getränk in Flaschen ab. Alle Arbeitsschritte vom Apfel bis zum fertigen Produkt konnten selbst ausprobiert werden – und natürlich auch leckere Apfelprodukte wie Gelee, Crumbles und Bratäpfel an der Feuerschale.

Elternabend für Einsteiger

Umwelt und Landwirtschaft spielen eine wichtige Rolle im Alltag der Kinder. Der Großteil des Unterrichts findet auf einem benachbarten Biogärtnerhof statt. Schulträger ist eine gemeinnützige Genossenschaft aus Eltern, Lehrern und Unterstützern aus verschiedensten Berufen. Gelehrt wird nach der Waldorfpädagogik. Die Schule befindet sich gerade in ihrem fünften Jahr und betreut aktuell 51 Kinder in den Klassen 1 bis 6. Genehmigt ist die Schule bis zur achten Klasse und wird im ausgebauten Zustand etwa 100 Mädchen und Jungen aufnehmen können. Angeschlossen ist ein Hort und eine eigene Bioschulküche. Der Einzugsbereich der Schule reicht von Grevesmühlen bis Bützow und von Klütz bis Sternberg.

Im April dieses Jahres gelang der Kauf des Schulgebäudes in Zurow. Jetzt soll ausgebaut werden – mit Werkstätten, Klassenräumen und einer größeren Schulküche.

Am Mittwoch, den 21. Oktober, können sich interessierte Eltern um 19 Uhr auf einem Elternabend über die Schule informieren. Angesprochen sind vor allem jene, deren Kinder im kommenden Schuljahr eingeschult werden. Um die Corona-Hygienemaßnahmen gut umsetzen zu können, ist eine Anmeldung unter der Telefonnummer 038 41 / 61 99 703 oder per E-Mail an info@dorfschule-wismarer-land.de nötig.

