Wismar

In dieser Woche kommen zwei Kreuzfahrtschiffe hintereinander nach Wismar. Am Mittwoch, 2. Oktober, wird um 16 Uhr die „Amera“ im Alten Hafen erwartet. Das 204 Meter lange Schiff kommt aus London und fährt nach dem sechsstündigen Zwischenstopp in Wismar weiter nach Rønne in Dänemark. Die „Amera“ ist unter der Flagge der Bahamas unterwegs, erreicht eine Maximal-Geschwindigkeit von 18,5 Knoten und hat Platz für bis zu 800 Passagiere. Die Kreuzfahrer werden vom Shantychor Blänke und dem Schützenverein empfangen.

Das Kreuzfahrtschiff „Amera“ Quelle: Phönix Reisen

Am 3. Oktober macht dann die „ Marco Polo“ am Liegeplatz 17 fest – von 13.30 bis 20 Uhr. Sie kehrt an ihren Entstehungsort zurück: 1965 ist das Schiff als „ Alexander Puschkin“ auf der damaligen Mathias-Thesen-Werft gebaut worden. Der Kreuzliner ist 176,28 Meter lang und 23 Meter breit. Er verfügt über acht Decks und hat einen Tiefgang von 8,2 Metern.

Das Schiff gehört zur Ivan-Franko-Klasse, einer Reihe von fünf Schwesterschiffen für die Sowjetunion. Die Schwesterschiffe, von denen mittlerweile drei verschrottet wurden und eins gesunken ist, waren nahezu baugleich und trugen die Namen großer georgischer, ukrainischer und russischer Schriftsteller: Ivan Franko, Shota Rustaveli, Taras Shevchenko und Mikhail Lermontov.

Von OZ