Wismar

Sie habe geweint, gesteht Ulrike Priske, als sie am Telefon von der Auszeichnung erfuhr. „Ich habe mich sehr darüber gefreut“, sagt die junge Frau. Trotz ihrer Herzerkrankung ist es ihr eine Herzensangelegenheit, anderen Menschen zu helfen. Mit ihrer Therapiebegleithündin Wilma unterstützt die Frühförderin und Logopädin vor allem Mädchen und Jungen in ihrer Entwicklung. Jetzt wurde sie als eine der 17 „VR Herzensmenschen“ in Mecklenburg-Vorpommern geehrt.

Vor Ausbruch der Pandemie ist die 35-Jährige aus Lübow in Einrichtungen gegangen, hat unter anderem mit den Vorschülern im „Mäckelborger Kinnergorden“ in Dorf Mecklenburg erarbeitet, wie sie sich richtig einem Hund nähern. „All das geht seit März vergangenen Jahres nicht mehr“, sagt Ulrike Priske, die mit ihrer Erkrankung zur Corona-Risikogruppe gehört. „Deshalb habe ich mich mit der Online-Förderung vertraut gemacht. Das klappt gut.“

In der Pandemie digitale Frühförderung für Kinder

Jedes Kind erhält eine Einzelförderung. Es sitzt an seinem Smartphone oder am Laptop und macht Übungen beispielsweise in der Fein- oder Grobmotorik, die Ulrike Priske am Bildschirm vormacht. Ihr Zwergpudel Wilma schafft es, dass die Kinder ganz aufmerksam sind. „Wilma dreht am Glücksrad und wählt somit die Übung fürs Kind aus. Oder sie würfelt, welche Form das Kind nachzeichnen soll“, erläutert die Frühförderin. „Es ist phänomenal, wie Wilma die Kinder zu Konzentration und zum Mitmachen animiert.“

Die Ausbildung des Zwergpudels zum Therapiebegleithund war recht kostspielig. Da komme die Auszeichnung gerade recht. Sie ist mit 500 Euro dotiert, die die VR Bank Mecklenburg eG zur Verfügung stellt. „Ein Dankeschön für ihr besonderes Engagement in dem herausfordernden Jahr 2020“, sagt Mitarbeiterin Susanne Peters-Meyer, die die Urkunde und ein Kaffeepräsent samt Scheck gestern überreichte.

Chef der Wismarer Tafel war „total überrascht“

Auch Detlef Lohne, der 1. Vorsitzende des Vereins „Wismarer Tafel“, wurde von der Jury aus 70 Vorschlägen im Land ausgewählt. Seit neun Jahren engagiert er sich für Menschen, die dringend Hilfe benötigen. Inzwischen sind rund 2000 Erwachsene und Kinder auf die Lebensmittelspenden der Wismarer Tafel angewiesen. „Ich war total überrascht, als ich die Nachricht erhielt, damit rechnet man ja nicht“, erzählt der 77-Jährige, der in Kirchdorf auf der Insel Poel zu Hause ist. Er habe sich sehr gefreut und fühle sich sehr geehrt.

„Die wahren Helden sind die vielen Helfer“

„Aber ich bin doch gar nicht wichtig“, sagt Detlef Lohne. „Die wahren Helden sind die Damen und Herren, die jeden Tag von Montag bis Freitag uns ihre Zeit opfern und die Lebensmittel sortieren und packen. Ohne sie wäre die Tafel nichts. Deshalb geht das Geld natürlich in die Tafel“, erklärt der Chef.

Wenn es wieder möglich ist und die Gaststätten öffnen, möchte er seine ehrenamtlichen Helfer zum Essen einladen. „Wir arbeiten alle zusammen, Hand in Hand, und das macht auch alles Spaß. Darum sollen auch alle etwas von der Auszeichnung haben.“ Die Wismarer Tafel begeht im Sommer ihr 25-jähriges Bestehen.

Landesweite Online-Aktion Die Online-Aktion „VR Herzensmenschen“ startete Ende September. Bis Mitte Dezember konnten Privatpersonen Menschen vorschlagen, die sich für ihre Region engagieren, sei es in der Kranken- und Altenpflege, im Sportverein, in Kindergärten, in der Kirche, Nachbarschaftshilfe oder im Tier- und Umweltschutz. Um diesen Menschen Danke zu sagen, haben die Volksbanken und Raiffeisenbanken in MV mit ihren Medienpartnern, darunter die OSTSEE-ZEITUNG, die Aktion „VR Herzensmenschen“ ins Leben gerufen. Rund 70 Vorschläge lagen der Landesjury vor. Sie wählte 17 „Herzensmenschen“ des Jahres 2020 in MV aus. Sie erhielten jeweils 500 Euro als Dankeschön.

Von Haike Werfel