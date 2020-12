Wismar

Über die Weihnachtsfeiertage sind drei Züge an den Bahnhöfen Wismar und Hagebök beschmiert worden: In der Nacht des 26. Dezembers beobachtete eine Streife der Bundespolizei gegen 1 Uhr, wie sich vier Personen am Bahnhof Wismar an einer Regionalbahn zu schaffen machten. Die Täter waren dunkel gekleidet und vermummt. Als sie die Streife bemerkten, flüchteten sie. Zurück ließen sie zwei Beutel mit insgesamt 20 Spraydosen und einem Bolzenschneider.

Wenig später stellte die Polizei drei Männer in der Nähe des Tatorts fest und nahm deren Personalien auf. Ob sie für die Schmierereien am Zug verantwortlich sind, wird jetzt ermittelt.

Weitere Fälle

Nur zwei Nächte später – am 28. Dezember gegen 2 Uhr – ist dann wieder eine Regionalbahn am Wismarer Bahnhof besprüht worden. Der oder die Täter haben mehrere Schriftzüge auf insgesamt 21 Quadratmetern angebracht.

Bereits am 24. Dezember wurde gegen 5 Uhr eine Regionalbahn in Hagebök beschmiert. Als der Zug eine Stunde zuvor in Wismar losfuhr, waren die Graffiti noch nicht vorhanden. Wahrscheinlich haben die Täter den planmäßigen Halt am Bahnhof Hagebök genutzt, um dort insgesamt sieben Schriftzüge anzubringen. Dafür hatten sie fünf Minuten Zeit. Ein Trampelpfad wurde festgestellt. Er lässt darauf schließen, dass sich die Täter auf der gegenüberliegenden Seite des Bahnhofes dem Zug unerkannt genähert haben.

Zur Ermittlung der Täter wird die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Wer etwas in Wismar oder Hagebök beobachtet hat und Angaben zu Personen machen kann, die sich zu den genannten Zeiten an den Tatorten aufgehalten haben, möchte sich melden. Hinweise nimmt die Bundespolizei unter den Telefon-Nummern 0381 / 2083 1111 oder -1112 oder 0800 6 888 000 entgegen.

