Wismar

Bei zwei Verkehrsunfällen am Dienstag sind eine Seniorin und ein Kind verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr gegen 8.15 Uhr ein 55-jähriger Fahrradfahrer auf dem Wismarer Marktplatz, wo sich zu der Zeit der Wochenmarkt befand. Der Mann wollte an einer 79-Jährigen Fußgängerin vorbeifahren und stieß mit ihr zusammen. Dabei stürzte die Frau und verletzte sich leicht.

Am Nachmittag gegen 13.45 Uhr erfasste ein Auto ein Kind auf dem Fahrrad an der Kreuzung Lübsche Straße Ecke Philipp-Müller-Straße. Der 82-jährige Autofahrer wollte von der Lübschen Straße nach rechts in die Philipp-Müller-Straße einbiegen und übersah dabei das 8-jährige Mädchen, das auf dem Weg Richtung Innenstadt war.

Anzeige

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Mädchen stürzte und kam mit leichten Verletzungen ins Sana Krankenhaus Wismar. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 350 Euro. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Von OZ