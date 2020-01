Zwei Verletzte bei Unfällen nahe Grevesmühlen und Wismar

Wismar

Bei zwei Unfällen in Köchelstorf ( Landkreis Nordwestmecklenburg) und Wismar sind am Mittwochmorgen zwei Personen verletzt worden. Die Fälle ereigneten sich nahezu zeitgleich.

In Köchelstorf ist eine Frau mit ihrem Van in Richtung Rehna rechts von der Straße abgekommen und kollidierte mit einem Baum. Wie die Polizei berichtet, bemerkten die Beamten bei ihr einen Alkoholgeruch. Die 39-Jährige lehnte einen Atemalkoholtest ab, weshalb eine Blutprobe angeordnet wurde. Gegen sie wird wegen Trunkenheit am Steuer ermittelt.

Auto kollidiert in Wismar mit Radfahrer

In Wismar West ist ein Autofahrer mit einem Radfahrer zusammen. Beide fuhren auf dem Schiffbauerdamm in Richtung Burgwall, im Bereich der dortigen abknickenden Vorfahrtsstraße. Der 41-jährige Radler stürzte und zog sich eine Schürfwunde am Bein zu. Er konnte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. An Fahrrad und Pkw entstand kein Schaden.

Von OZ