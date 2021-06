Zwei Verletzte bei Unfall auf Poel: Auto fährt in den Gegenverkehr

Insel Poel

Zwei Autos sind am Freitag gegen 6.45 Uhr in Fährdorf auf der Insel Poel zusammengestoßen. Laut Polizeiangaben wurde ein Fahrer schwer verletzt und musste aus seinem Auto befreit werden.

Ein 36-jähriger Seat-Fahrer war in Richtung Insel Poel unterwegs, als er mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn kam. Hier fuhr er frontal in einen Audi, der durch den Aufprall in ein angrenzendes Feld geschleudert wurde.

Feuerwehr befreit Seat-Fahrer aus seinem Auto

Die ortsansässige freiwillige Feuerwehr musste den schwer verletzten Fahrer des Seats aus seinem Auto befreien. Anschließend wurde er von einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die 57-jährige Audi-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls in einer Klinik behandelt.

Die Zufahrt zur Insel musste wegen der Unfallaufnahme und Bergung der beschädigten Fahrzeuge für zwei Stunden voll gesperrt werden. Der Schaden wird auf circa 20 000 Euro geschätzt.

Von OZ