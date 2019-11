Wismar

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Wismar wurden zwei Fahrer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Um 16.50 Uhr waren nach Angaben der Polizei ein Lkw und zwei Autos in einen Unfall verwickelt.

Der Lkw fuhr auf der Straße Am Haffeld. Der 53-jährige Fahrer setzte kurz vor der Kreuzung Am Torney/Am Gleis zu einem Überholmanöver an, obwohl die Gegenfahrbahn nicht frei war. Das Auto im Gegenverkehr musste stark bremsen, woraufhin ein weiteres Auto auffuhr. Die Fahrer der Pkw wurden beim Aufprall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 12 000 Euro.

Von OZ