Wismar

Normalerweise findet man hinter den Türen von Adventskalendern Schokolade, Spielzeug oder Bilder. In einigen Städten stecken dahinter aber auch Menschen – so wie in Wismar. Die Familien Schauer und Rußbült sind in diesem Jahr das erste Mal dabei. Sie wohnen zusammen in einem Haus in der Bürgermeister-Haupt-Straße. Auf ein Fenster zur viel befahrenen Verkehrsader hin haben sie eine große Zahl geklebt – die 19. Neben den beiden Ziffern leuchtet ein großer, weißer Stern. Beides soll den Leuten, die am Haus vorbeigehen und – fahren, Folgendes zeigen: Am 19. seid ihr hier richtig – und willkommen. Die befreundeten Familien sind Teil des lebendigen Adventskalenders. Auch der besteht, wie der mit Schokolade, aus 24 Türchen. Hinter jeder wartet immer vor einem anderen Haus eine weihnachtliche Überraschung – vor allem für Familien mit Kindern.

Kinder sind gespannt auf die Gäste

Auch im Haus der Kalendertür 19 leben vier Kinder: Irma, ihr kleiner Bruder Kuno (7 Monate) sowie Frieda (11) und Luise (12). Sie sind schon gespannt, wie viele Gäste am Donnerstag bei ihnen vorbeischauen werden. Bis dahin müssen ihre Mütter Silke Schauer und Christine Rußbült noch einiges vorbereiten: „Wir werden noch ein paar Pfeile anbringen“, verraten sie. Die sollen ihren Besuchern den Weg in den Garten zeigen. Der ist ziemlich groß. Die Familien haben das Grundstück vom Filmbüro MV gemietet, das sich in Sichtweite befindet. Seit August 2018 leben sie dort gemeinsam unter einem Dach – in zwei Wohnungen: Oben haben sich die Schauers eingerichtet, unten die Rußbülts.

Lebendige Adventskalender auf Dörfern besonders beliebt

Den Anstoß, eine Tür des lebendigen Adventskalenders zu werden, hat Silke Schauer gegeben. Sie arbeitet als Lehrerin in der Grundschule Bobitz. Früher hat sie in einem Dorf gewohnt und sich auch dort schon an dieser Weihnachtsaktion, die die Vorfreude auf das Fest von Tag zu Tag steigern soll, beteiligt. „Unser Dorf war in der Adventszeit in jedem Haus zu Besuch, das waren schöne Erlebnisse, die die Gemeinschaft zusammengeschweißt haben“, schwärmt sie noch heute davon. Auch in Wismar möchte sie solche Erlebnisse genießen und Leute kennenlernen. „Vielleicht gefällt es uns allen so gut, dass wir auch nächstes Jahr wieder mitmachen“, sagt sie.

Viele Wismarer wollen mitmachen

In der Hansestadt Wismar lädt der lebendige Adventskalender zum 11. Mal in unterschiedliche Privathäuser, Kirchen und Einrichtungen ein. Die Zahl der Interessenten, die fremde Leute in ihre Höfe und Vorgärten lassen wollen, ist groß. Als sich die beiden Familien aus der Bürgermeister-Haupt-Straße 51 Mitte November entschlossen, bei der Aktion der Kirchgemeinden mitzumachen, sind nur noch zwei Tage frei: die 9 und die 19.

Gemeinsames Singen, Punsch und Plätzchen

und Geöffnet werden die Türen jeden Tag um 17.30 Uhr – immer für eine halbe Stunde. Die Gastgeber können selber entscheiden, wie sie ihre Gäste unterhalten möchten. Es werden Lieder gesungen oder gespielt, Geschichten gelesen und anschließend wird noch zu einem Punsch eingeladen. Manchmal wird auch ein Feuer angezündet. „Musik soll es auch hinter dem 19. Adventstürchen geben – vielleicht auch Plätzchen und warmen Orangensaft. Die Gastgeberinnen sind auch schon in einem anderen Haus zu Gast gewesen – auch dort wurde gesungen und eine Geschichte erzählt. Dass sich das Unterhaltungsprogramm doppeln könnte – mit den gleichen Liedern oder Erzählungen – sei durchaus denkbar, aber nicht schlimm. „Denn die meisten Gäste gehen nicht zu allen Türchen, dass ist in der Vorweihnachtszeit kaum machbar“, sagen die beiden Wismarerinnen. Sie freuen sich auf viele Besucher und hoffen auf gutes Wetter.

Lesen Sie auch:

Von Kerstin Schröder