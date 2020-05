Zwei neue Corona-Fälle in einer Woche: 78 Erkrankte seit Mitte März in NWM

Grevesmühlen/Wismar

Die Zahl der mit Corona infizierten Personen in Nordwestmecklenburg steigt immer langsamer an. Innerhalb einer Woche wurden zwei neue Fälle im gesamten Landkreis gemeldet, die Zahl der Infektionen seit Mitte März liegt aktuell bei 78. Ein Mann ist gestorben, eine Person befindet sich derzeit in stationärer Behandlung, 36 Männer und Frauen sind in Quarantäne. Von den 78 Infizierten gelten 69 als geheilt.

Verhaltenes Infektionsgeschehen in NWM

Nordwestmecklenburgs Landrätin Kerstin Weiss bezeichnete das Infektionsgeschehen in Nordwestmecklenburg vorsichtig als „verhalten“. Dennoch warnte die SPD-Politikerin vor zu früher Euphorie. Eine zweite Infektionswelle könne jederzeit wieder auftreten. Zumal die Lockerungen ständig erweitert würden. Matthias Diederich ( CDU), stellvertretender Landrat, betonte, dass es täglich neue Verordnungen gäbe.

Landrätin Kerstin Weiss (SPD) im Gespräch zur Corona-Krise in Nordwestmecklenburg. Quelle: Michael Prochnow

„Inzwischen haben wir die fünfte Verordnung der Corona-Schutzmaßnahmen in wenigen Wochen.“ Was innerhalb weniger Minuten über die Presse von der Landes- und Bundesregierung an Lockerungsmaßnahmen verkündet würde, müssten die Kreisverwaltungen anhand der Verordnungen mit den Ordnungsämtern anschließend umsetzen. „Einfach geht anders“, so Diederich.

3300 Kinder werden aktuell im Landkreis beschult

Beispiel Schule und Kita: Seit dieser Woche dürfen neben den Abschlussklassen auch die vierten und neunten Klassen wieder zum Unterricht, Nahbus hat inzwischen alle Buslinien wieder hochgefahren, der Schülerverkehr läuft. „Wie es im ÖPNV aussieht, wenn schrittweise die anderen Klassen wieder zur Schule müssen, das werden wir sehen. Im Moment können wir dazu keine Aussage machen“, so Kerstin Weiss.

3300 Schüler würden derzeit in Nordwestmecklenburg wieder beschult – von insgesamt knapp 15 000. Ziel der Landesregierung ist es, bis zu den Sommerferien alle Schüler wieder an die Schulen zu bringen. Wie das am Ende passieren soll, darüber beraten die Experten derzeit.

Rehnaer Unternehmen spezialisiert sich auf Schutzausrüstung

Um beispielsweise die Busfahrer zu schützen, wurden nicht nur Mundschutzmasken an Nahbus verteilt, inzwischen erhalten die Fahrer auch sogenannte „Faceshields“, das sind Plexiglasscheiben, die sich vor dem Gesicht des Trägers befinden und wie ein Helm getragen werden. Diese Kopfmasken werden von der Firma PMC in Rehna produziert.

Florian Haug mit einem Faceshield der Rehnaer Firma PMC. Quelle: Prochnow

Wie Florian Haug, Leiter des Katastrophenschutzes in der Kreisverwaltung, erklärte, habe der Landkreis 700 dieser Faceshields bestellt, 400 seien bereits ausgeliefert worden. PMC habe zudem zugesagt, auch Atemschutzmasken der Klasse FFP2, die den hohen Anforderungen an den Gesundheitsschutz gerecht werden, herzustellen. Auch hier hat der Landkreis Interesse angemeldet.

„Es gibt keinen Vertrag zwischen PMC und dem Landkreis“, betont Florian Haug. „Aber wir stehen in Verhandlungen. Ziel ist es, nicht nur den Bedarf zu decken, sondern einen Vorrat anzulegen, sodass wir für alles gerüstet sind.“

Laut Kerstin Weiss zähle nach wie vor die Wirtschaftlichkeit bei der Beschaffung der Schutzausrüstung, die bislang zu über 90 Prozent aus Asien kam. „Aber welche Probleme der Welthandel mit sich bringt, haben wir alle erlebt. Insofern wäre es gut, wenn wir regional diese Sachen herstellen und beziehen können.“ PMC lässt die Masken gerade zertifizieren.

Von Michael Prochnow