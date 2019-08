Grevesmühlen/Lübstorf

Nun ist schon mal das Double perfekt: Zum wiederholten Mal holten sich die Viertklässler der Grundschule Lübstorf beim Zweifelderball-Turnier in Grevesmühlen den Sieg – wie bereits im vergangenen Jahr ließen sie den Ausrichter, die Grundschule „Am Ploggensee“ aus Grevesmühlen, hinter sich.

Sechs Schulen beteiligten sich insgesamt an dem Ausscheid. Intensiv vorbereitet hatten sich die Lübstorfer auf das Turnier, für das die AOK wieder den Pokal stiftete. Entgegengenommen hatte den der neunjährige Pepe Hagemann-Kreusel. Jede Sportstunde nutzten die Schüler, immer sicherer mit dem Ball umzugehen. Jeder spielte gegen jeden – pro Schule fünf Spiele. In allen sicherten sich die Lübstorfer den Sieg. Am Ende standen 15 Punkte – drei Punkte pro Sieg – auf dem Papier. Die Ploggenseeschule holte sich zwölf. Auf dem dritten Platz landete die Grundschule Kalkhorst vor Boltenhagen, Mühlen Eichsen und Herrnburg. Für den Pokal gibt es in der Lübstorfer Schule einen ganz besonderen Platz: die Vitrine auf dem Flur.

„Ein großer Dank gilt vor allem den Sportlehrern der Schulen, die das Turnier als Schiedsrichter unterstützt haben“, bemerkt Thomas Effenberger, Lehrer an der Ploggenseeschule, der maßgeblich an der Durchführung des Turniers beteiligt war.

Von Jana Franke