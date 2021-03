Wismar

„Auch Kultur ist systemrelevant, sonst wird es still!!!“, titelte das selbst gestaltete Plakat von Pauline Meißner. Die 20-Jährige aus Wismar studiert in Rostock – und hatte noch gar keine Gelegenheit, ein „echtes“ Studentenleben kennenzulernen, wie sie sagt. Zudem ist ihr Nebenverdienst weggebrochen, weil das Café, in dem sie aushilft, nicht öffnen darf. Grund für sie, sich am zweiten stillen Protest in der Hansestadt Wismar zu beteiligen.

Zur Galerie Zum zweiten Mal ist am Mittwochvormittag ein stiller Protest auf dem Marktplatz in Wismar organisiert worden. Knapp 40 Händler, Gastronomen und Hoteliers beteiligten sich.

Bereits am vergangenen Mittwoch hatte die FDP zu einer Zusammenkunft auf dem Marktplatz aufgerufen, an der sich etwa 60 Händler, Gastronomen und Hoteliers beteiligten. Mit dem stillen Protest wollen sie auf ihre schwierige Situation im Corona-Lockdown aufmerksam machen – und vor allem endlich dauerhaft bessere wirtschaftliche Rahmenbedingungen. An diesem Mittwoch waren knapp 40 Teilnehmer zu zählen. Fest steht schon jetzt: Es wird nicht das letzte Treffen gewesen sein. Am nächsten Mittwoch sind sie erneut um 11 Uhr auf dem Marktplatz verabredet, um ihre Plakate zu halten – vor allem mit einem Tenor: Türen öffnen für ein Überleben.

