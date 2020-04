Zweitwohnungsbesitzer dürfen zurück nach Wismar und Poel – doch es bleiben Fragen

Wismar/Kirchdorf

Ab dem 1. Mai dürfen Zweitwohungsbesitzer wieder nach Mecklenburg-Vorpommern kommen. Das betrifft allein in der Hansestadt Wismar und auf Poel Tausende. Während die Kurverwaltung der Insel diesen Schritt begrüßt, wenn auch vorsichtig, will Wismars Stadtverwaltung diese Lockerung der Landesregierung nicht kommentieren.

1682 Besitzer von Zweitwohnungen dürfen wieder nach Wismar

1682 Nebenwohnungen sind in Wismar gemeldet. Das heißt, das deren Besitzer, die nicht aus MV kommen, ab dem 1. Mai ihre Wohnungen wieder nutzen dürfen. Zum Vergleich: Im ganzen Land sind rund 64 000 Zweitwohnsitze gemeldet.

Wie das Wismarer Rathaus zur Entscheidung der Landesregierung steht, wolle man nicht sagen. „Entscheidungen der Landesregierung diesbezüglich kommentieren wir nicht“, heißt es nur kurz und knapp. Eine Zweitwohnungssteuer erhebt die Hansestadt übrigens nicht. Sie war zuletzt 2017 Thema in der Bürgerschaft, wurde allerdings nicht beschlossen.

Poel wartet auf Verordnung von Landesregierung

Markus Frick, Leiter der Kurverwaltung der Insel Poel, hingegen formuliert es so: „In meiner Brust schlagen zwei Herzen. Der Touristiker in mir will schnell wieder loslegen“, sagt er. Doch die Tatsache, dass man nicht wisse, wie sich das Infektionsgeschehen weiter entwickele, sei besorgniserregend. Zudem habe die Landesregierung zwar angekündigt, ab dem 1. Mai Zweitwohnungsbesitzer und Dauercamper wieder ins Land zu lassen. Eine Verordnung dazu sei aber bisher – bis Mittwochnachmittag – nicht veröffentlicht worden.

„Das ist ein Wechselbad der Gefühle. Wir hoffen, dass wir es wirtschaftlich überstehen“, sagt Markus Frick, Leiter der Kurverwaltung Poel. Quelle: Nicole Hollatz

Zudem sei bislang unklar, welche Art von Zweitwohnsitz genau gemeint ist. „Sind es die, die wirklich hier gemeldet sind und nicht nur die, die Steuern bezahlen?“, fragt Frick. Die Begehrlichkeiten seien groß im Tourismus. Die Öffnung für Zweitwohnsitze und Campingplätze müsse aber auch einhergehen mit dem Hochfahren der Gastronomie. „Da gibt es bislang noch keine konkreten Schritte“, so Frick.

„Es gibt keine Strandkörbe, keine Gäste auf Poel “

Die vergangenen Wochen habe der Kurdirektor auf der Insel als „unwirklich“ empfunden. Veranstaltungen wurden abgesagt. „Es gibt keine Strandkörbe, keine Gäste auf Poel.“ Die Kurverwaltung selbst habe in dieser Zeit vor allem damit zu tun gehabt, viele Anfragen von Zweitwohnungsbesitzern zu beantworten. „Wir mussten viele Stornierungen abwickeln, da wir auch als Zimmervermittlung tätig sind. Als kommunaler Betrieb haben wir so auch mit enormen Umsatzeinbußen zu kämpfen“, betont Markus Frick.

Zudem frage er sich in Hinblick auf die Entscheidungen der Landesregierung, ob es klug sei, die Strände nicht zu bewirtschaften. „Das kann ich nicht nachvollziehen. Aber das ist auch nur ein kleiner Mosaikstein in den Überlegungen“, so Frick. Immerhin dürfen nun Campingplätze erste Gäste empfangen. „Aber was ist mit den Sportboothäfen?“, fragt der Kurdirektor. Die seien wie Campingplätze auf dem Wasser. Jeder sei dort auf seinem Boot isoliert.

Was er sich jetzt für seine Insel wünsche sei eine Rückkehr zu einer neuen Normalität – „mit Augenmaß und Fingerspitzengefühl“. Die Saison müssen man mit Corona über die Bühne bringen. „Das ist ein Wechselbad der Gefühle. Wir hoffen, dass wir es wirtschaftlich überstehen.“

Von Michaela Krohn