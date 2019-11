Zwischen Blaulicht und Mittagspause: Belastung für Wismars Retter steigt

Wismar

Kein Mucks ist auf den Gängen und in den Räumen der Rettungswache in der Wismarer Querstraße zu hören. Wenn es dort ruhig ist, bedeutet dies im Umkehrschluss, dass auf Wismars Straßen das Martinshorn zu hören ist und jemand dringend Hilfe braucht. Alle Rettungs- und Krankenwagen sind im Einsatz. Eine Situation, wie sie immer häufiger in der Lehrrettungswache des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) in Wismar vorkommt.

Einsätze pro Jahr haben sich verdoppelt

25 Leute arbeiten in Wismars größter Rettungswache. 5523 Einsätze sind die beiden Rettungswagen im vergangenen Jahr insgesamt gefahren. Die Tendenz ist seit Jahren steigend, die Einsatzzahlen haben sich verdoppelt.

Wissen, dass den Sanitätern im Dienst viel abverlangt wird: Florian Haug, Abteilungsleiter des Eigenbetriebs Rettungswesen beim Landkreis, Rettungswachenleiter Mirko Witt und Thomas Kügler, stellvertretender Leiter des DRK-Rettungsdienstes im Kreis. Quelle: Michaela Krohn

Florian Haug, Abteilungsleiter des Eigenbetriebes Rettungswesen beim Landkreis Nordwestmecklenburg, sagt: „Wir kommen langsam an unsere Grenzen.“ Er weiß aber auch, warum die Arbeit der Retter immer schwieriger wird und sie immer öfter zu Einsätzen gerufen werden. Entscheidend seien drei Faktoren. Die immer älter werdende Bevölkerung braucht mehr medizinische Versorgung, das ambulante Gesundheitssystem wird schwächer, da zum Beispiel der klassische Hausarzt vor allem auf dem Land immer häufiger fehle. Hinzu komme ein immer höheres Anspruchsdenken in der Bevölkerung. Viele würden den Notruf wählen, obwohl kein echter Notfall eingetreten ist.

Personal werde bei Einsätzen kaputt gefahren

„Wir haben hoch qualifiziertes Personal auf unseren Rettungswagen“, sagt Haug. Die Mitarbeiter würden allerdings kaputt gefahren, wenn sie ständig zu Einsätzen unterwegs sind, die einen Rettungswagen nicht rechtfertigen. „Zurzeit ist das Problem nicht die Verfügbarkeit, sondern die große Belastung“, betont Haug.

Gegen Mittag kommt das erste Team von einem Einsatz in die Wismarer Wache zurück. „Ein Hausarzt hat uns in seine Praxis gerufen“, sagt Notfallsanitäter René Zarnitz. Zusammen mit Kollegin Anja Lange hat er dort einer Patientin geholfen, die an extrem hohem Blutdruck litt. „Wir haben einen Zugang gelegt, Medikamente verabreicht und sie dann in die Klinik nach Wismar gefahren“, berichtet René Zarnitz.

Gemeinsamer Einsatz mit der Feuerwehr

Gleichzeitig waren auch Susann Lüning und Ricardo Rusch mit dem Rettungswagen zu einem gemeinsamen Einsatz mit der Berufsfeuerwehr unterwegs. „Die wurde zu einer Wohnung in der Altstadt gerufen. Dort war Essen auf dem Herd angebrannt“, erzählt Susann Lüning, die am Dezember auch die Ausbildung auf der Wache übernimmt. Die Feuerwehr ruft bei Einsätzen häufig den Rettungsdienst für eine eventuelle medizinische Versorgung hinzu. „Die war in dem Fall aber doch nicht nötig“, berichtet die Notfallsanitäterin.

In der Lehrrettungswache des DRK in Wismar sind 25 Mitarbeiter im Einsatz, davon sechs Frauen, hinzu kommen drei Auszubildende. Die Wache ist rund um die Uhr besetzt. Acht Sanitäter sind immer im Dienst. Seit 2008 hat die Wache ihren Sitz in der Querstraße. Ab Sommer nächsten Jahres soll sie in ein größeres und vor allem moderneres Gebäude am Rothentor umziehen. Der Rettungsdienst des DRK-Kreisverbandes Nordwestmecklenburg sichert als größter Leistungserbringer für den Rettungsdienst im Kreis insgesamt mit etwa 100 Rettungssanitätern, Rettungsassistenten, Notfallsanitätern und Auszubildenden in sechs Rettungswachen des Kreises die medizinische Notfallversorgung ab. Zehn Rettungswachen in ganz Nordwestmecklenburg teilen sich die Einsätze. In Züsow und Bad Kleinen werden die Wachen vom Arbeiter-Samariter-Bund betrieben. Die Johanniter-Unfallhilfe betreibt zusammen mit dem Sana- Hanse-Klinikum in Wismar Nord und Süd Wachen. Das Rote Kreuz hat außerdem Wachen und Notarztdienste in Grevesmühlen, Schönberg, Gadebusch, Klütz und Reinstorf.

Als alle vier zurück in der Wache sind, gibt’s erst mal Königsberger Klopse – und zwar selbst gemacht, nicht aus der Dose. Einmal im Monat treffen sich die Kollegen in der Gemeinschaftsküche zum Kochen – wenn gerade Zeit ist und sie nicht zu einem Einsatz gerufen werden.

Einsätze in Wismar dauern etwa eine Stunde, auf dem Land länger

Die Einsätze dauern in Wismar durchschnittlich eine Stunde, auf dem Land eineinhalb Stunden. Die vom Gesetzgeber vorgegebene Hilfsfrist – also die Zeit von der Alarmierung bis zum Eintreffen am Notfallort – darf durchschnittlich nicht über zehn Minuten liegen. „Wir liegen bei durchschnittlich 9,4 Minuten“, sagt Florian Haug vom Eigenbetrieb Rettungswesen. Nur fünf Prozent der Einsätze würden mehr als 15 Minuten dauern.

Häufigste Einsätze bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen

„Bei den meisten Einsätzen handelt es sich um Herz-Kreislauf-Erkrankungen“, sagt Thomas Kügler. Er ist der stellvertretende Leiter des DRK-Rettungsdienstes in Nordwestmecklenburg. Er weiß, der Job, den seine Leute machen, ist anspruchsvoll.

Auch suchen die Retter schon jetzt nach neuen Azubis für die Ausbildungen ab 2020. „Wir bilden massiv Leute aus, die wir auch brauchen“, betont Kügler. Das Berufsbild des Notfallsanitäters sei hoch spezialisiert.

Eingriffe der Sanitäter sind hoch kompliziert

Mirko Witt ist Leiter der Lehrrettungswache in Wismar. Er weiß auch: Die Medikamente, die ein Notfallsanitäter verabreichen darf, sind nicht ohne. Einige Eingriffe, die die Sanitäter machen, sind hoch kompliziert. Zum Standard gehört aber schon, dass, wenn der Patient in der Klinik ankommt, dort bereits digital Informationen angekommen sind – zum Beispiel EKG und Blutwerte.

Als die Sanitäter in der kleinen Pause ihr Mittagessen fast fertig gekocht haben, geht der Alarm wieder los. Schnell finden sich Susann Lüning und Anja Lange zusammen. Es geht wieder um die Patientin, die sie ein paar Stunden zuvor vom Hausarzt ins Wismarer Klinikum gefahren haben. Sie soll nun mit einem Krankentransport in die Klinik nach Schwerin gebracht werden. Die Königsberger Klopse müssen warten.

