Zwischen Ebbe und Hochwasser: Nadia sorgt für faszinierende Bilder an der Ostsee im Klützer Winkel

Boltenhagen

Einmal so richtig durchpusten lassen, das ging am Sonntag vor allem an der Ostseeküste. Erst drückte Sturm Nadia das Wasser der Ostsee in Richtung offene See, was in der Wohlenberger Wiek dazu führte, dass die Spaziergänger auf dem Grund der Ostsee laufen konnten. Später stieg der Meeresspiegel dann einen Meter über den normalen Wert und reichte bis auf den Strand.

Zahlreiche Spaziergänger nutzten das Wetter, um die klare Sicht zu genießen. Denn wie lauten die beiden Sprichwörter, die alles umschreiben, was um diese Jahreszeit wichtig ist? Richtig: Sturm ist erst, wenn die Schafe keine Locken mehr haben. Und schlechtes Wetter gibt es nicht, nur falsche Klamotten.

Zur Galerie Die Steilküste bei Redewisch, die Wohlenberger Wiek und die Seebrücke in Boltenhagen waren beliebte Ziele bei dem extremen Wetter.

Von Helmut Strauss