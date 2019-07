Kirchdorf

Am Sonnabend, dem 20. Juli, wird die Insel Poel für einen Tag der Mittelpunkt des Frauenfußballs in Deutschland. Auf dem Rasenplatz in Kirchdorf wird der „Peuler Deerns Cup“ ausgetragen. Zu dem lädt das Frauenteam des Poeler SV zum mittlerweile fünften Mal ein. Mit dabei sind zwölf Mannschaften aus neun Bundesländern. Ab 12 Uhr spielen sie um den begehrten Wanderpokal. Neben dem Titelverteidiger aus Ingelheim/Drais aus Rheinland Pfalz sind Eintracht Braunschweig, Energie Cottbus, Carl Zeiß Jena und Union Berlin am Start.

In zwei Gruppen zu je sechs Mannschaften spielen die Teams in der Vorrunde nach dem Modus „Jeder gegen jeden“ bevor es dann im K.O.-System weitergeht. Gegen 17.30 Uhr erfolgt der Anpfiff zum großen Finale um den Wanderpokal.

Mannschaften aus ganz Deutschland wollen dabei sein

„Mittlerweile fragen Frauenmannschaften aus ganz Deutschland bei uns an, ob sie am Turnier teilnehmen dürfen", berichtet Hannes Gilles vom Organisationsteam stolz. Leider seien die Kapazitäten begrenzt, um ein noch größeres Teilnehmerfeld einzuladen.

An dem Tag dreht es sich aber nicht nur Fußball auf Mecklenburgs größter Insel. Beim Unterhaltungsprogramm ist für jedes Alter etwas dabei. Es gibt Kinderschminken, Hüpfburg über eine Wii-Sportstation und eine Fotobox bis hin zu einer Aftershowparty am Abend.

Spieler-Muttis sorgen mit Schülern für leckeres Essen

Natürlich sorgen die „Spieler-Muttis“ wieder für zahlreiche Leckerbissen im Catering-Bereich. Von der Bratwurst bis zum Poeler Fischbrötchen ist alles dabei. Unterstützung gibt es vom Schulförderverein der Insel, der für Kaffee, Kuchen und frisch gebackene Waffeln sorgt.

Eine Besonderheit hat sich das Organisationsteam in diesem Jahr noch einfallen lassen. Für jedes geschossene Tor während des ganzen Turniers klingelt es in der Kasse des Schulfördervereins. Dessen Arbeit möchte das Frauen-Team des Poeler SV mit 1 Euro pro Treffer unterstützen, so dass weitere Projekte in Angriff genommen werden können.

Alle Poeler, Urlauber und Fußballfans aus der Region sind herzlich eingeladen, alle Mannschaften zu unterstützen und den 5. „Peuler Deerns Cup“ zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.

Kerstin Schröder