Wismar

Sie hat ein Insekt in ihrem Auto gejagt und dabei die Kontrolle über ihren Wagen verloren: Eine 85-Jährige ist in Wismar leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Sie war in der Lübschen Straße von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Straßenlaterne kollidiert. An einer Hecke kam sie dann zum Stehen. Andere Autos waren nicht in den Unfall verwickelt. Der entstandene Sachschaden betrug 10 000 Euro.

Von OZ