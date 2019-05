Wismar

Nordwestmecklenburg ist gelb – wohin der Blick auch gleitet, ein leuchtend blühendes Rapsfeld ist fast immer in Sichtweite. Viele Touristen halten am Straßenrand an, um Fotos von der gelben Pracht zu machen. Obschon die Ölpflanze viele Kritiker hervorruft – eine Wohltat fürs Auge sind die Rapsfelder in der Region allemal. Auf der Insel Poel wird sogar alle zwei Jahre eine Rapskönigin – oder wie zuletzt ein Rapskönig – gekürt.

Hier sind die schönsten Leserfotos zum Thema Rapsblüte:

Zur Galerie Die schönsten Leserfotos der Rapsblüte in Nordwestmecklenburg

Schicken auch Sie uns Ihre schönsten Fotos aus der Region und laden Sie sie hier hoch.

Michaela Krohn