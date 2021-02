Wismar

„31 unserer 38 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich impfen lassen“, freut Bennet Hoop vom gleichnamigen mobilen Pflegedienst aus Wismar sich über die hohe Impfbereitschaft im Team. Am Donnerstag und Freitag starteten die Impfungen für die Menschen, die in der mobilen Pflege arbeiten. In acht Wochen folgt die zweite Impfung.

Vorbildfunktion

Bennet Hoop hatte sein Team im Vorfeld über das Thema informiert, um Vorurteilen und Fehlinformationen keinen Spielraum zu geben. „Wie wirkt der Impfstoff, welche Nebenwirkungen sind möglich“, erzählt er. „Als Pflegedienst haben wir auch eine Vorbildfunktion!“

Pflegeassistentin Anett Klebba (44) hat ihren ersten Piks schon hinter sich. „Das ist doch selbstverständlich! Ich möchte andere nicht anstecken und auch mich selbst schützen.“ Kollegin Yvonne Gallas (46) nach der Impfung: „Ich gehöre zur Risikogruppe, ich bin ehemalige Krebspatientin.“ Sie lobt die straffe Organisation im Wismarer Impfzentrum und das nette Team dort.

Vektorimpfstoff

Verimpft wurde der Vektorimpfstoff von AstraZeneca, der noch keine Zulassung für Menschen über 65 Jahre hat –weil die Datenbasis bisher nicht ausreicht. So fallen, so Bennet Hoop, einige Kolleginnen altersbedingt aus und können nicht geimpft werden beziehungsweise müssen auf einen der anderen Impfstoffe warten.

Bei dem Verfahren werden Teile des Erbmaterials des Coronavirus in den Körper gespritzt, die menschlichen Zellen „bauen“ dann diese Teile des Virus nach, auf die so entstehenden Virusproteine reagiert der Körper und bildet Antikörper. „Und man soll ab der ersten Impfung nicht mehr ansteckend sein im Ernstfall“, erzählt Bennet Hoop.

Auch für Therapeuten im Pflegeheim

Denn das wäre wichtig – die wenigsten Menschen, die sich zu Hause pflegen lassen, sind schon geimpft. „Wir hoffen auf mobile Impfteams für unsere Kunden“, kommentiert Hoop. Über-80-Jährige werden mit Termin im Impfzentrum geimpft, egal ob im Heim oder in der eigenen Häuslichkeit. Bei letzterem könnte ein Fahrdienst oder der Pflegedienst die Begleitung zum Wismarer Impfzentrum übernehmen.

360 Impfdosen stehen für die Kolleginnen in den Pflegediensten zur Verfügung. Das Land hat den Impfstoff auch für all die freigeben, die regelmäßig ältere oder pflegebedürftige Personen in Alten- und Pflegeeinrichtungen behandeln oder betreuen, ohne dass sie dort angestellt sind: im Rahmen der Physiotherapie, Ergo- oder Logopädie und Podologie beispielsweise. Dazu muss eine Bescheinigung der Pflegeeinrichtung vorliegen.

Von Nicole Hollatz