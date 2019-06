Wismar

Am Schweriner See starten die Ferien mit Hüpfburg, Stand-up Paddeln und lustigen Spielen. Denn am Sonnabend, 29. Juni, steigt das Sommerfest der Vereine mit Wasserspektakel in Bad Kleinen mit verschiedenen Spielen für die ganze Familie. „Badewannen“ und andere schwimmfähigen Objekte der Marke Eigenbau werden zu einer Wettfahrt antreten. Wer noch nie in einer Badewanne auf dem Schweriner See unterwegs war, hat beim Wasserspektakel die Chance, das Mal auszuprobieren. Zu zweit, aber auch alleine sind „Probefahrten“ möglich. Keine Angst, sie gehen nicht unter. Die DLRG und der Segelverein Hohen Viecheln sichern die Wettfahrt ab. An diesem Tag lädt der Segelverein außerdem zum Schnuppersegeln ein. Zur Stärkung gibt es Leckeres vom Grill und Kuchenblech. Um 14 Uhr beginnt das bunte Familienfest an der Badewiese. Badesachen sind unbedingt mitzubringen!

Auch in diesem Jahr findet das Kinderfest des Dargetzower Sportverein auf dem Sportplatz an der Bebberwiese 63 statt. Beginn ist am Sonnabend, 29. Juni, um 14 Uhr. Die Besucher erwartet zahlreiche Attraktionen an: Bogenschießen, eine Mal-und Bastelstraße, Kinderschminken, Luftgewehrschießen, Hüpfburg, Torwandschießen, die Feuerwehr, das THW, Ponyreiten und ein Clown. Auch Fahrräder werden codiert. Dafür muss der Personalausweis mitgebracht werden. Kinder unter 16 Jahren benötigen eine Vollmacht von den Eltern. Wenn vorhanden auch Unterlagen von dem Fahrrad. Für E-Bikes wird der Akkuschlüssel benötigt. Auch in diesem Jahr wird bei der Tombola als Hauptpreis ein Fahrrad verlost. Am Vorabend, 28. Juni, findet ab 18.30 Uhr ein Fußball-Freundschaftsturnier statt.

Jeweils in der Zeit von 10 bis 17 Uhr lässt es sich hier unter dem Dach der Markthalle gemütlich trödeln, feilschen und handeln, denn am am Sonnabend und Sonntag, 29. und 30. Juni, findet am alten Hafen von Wismar ein Flohmarkt statt. Die Standvergabe beginnt am Sonnabend ab 6.30 Uhr und am Sonntag ab 8 Uhr vor Ort. Anmeldungen sind unter der Telefonnr. 0172 4567844 möglich. Sammler werden hier auf der Suche nach Briefmarken, Orden, Antiquitäten und anderen Raritäten fündig. Aber auch Schnäppchenjäger sollen auf ihre Kosten kommen. Secondhand-Kleidung, Bücher, Schmuck, CDs, Videos, Porzellan und Spielzeug sind im Angebot.

Ein buntes Programm mit Musik, Spielen, Grillwürsten, kreativen Angeboten sowie Kaffee und Kuchen erwartet die Besucher des Sommerfestes, das die Landeskirchliche Gemeinschaft Wismaram Sonntag, 30. Juni, anlässlich ihres 112. Geburtstages im Klußer Damm 25 feiert. Um 10.30 Uhr beginnt das Fest mit einem Gottesdienst. Parallel findet ein Abenteuerland-Kinderprogramm mit Spielen und Geschichte statt. Ab 12 Uhr wird zum Mittagessen eingeladen. Für Kinder werden verschiedene Spielstationen angeboten, außerdem sind einige bunte Programmpunkte geplant. Auch einen kleinen Flohmarkt wird es wieder geben.

In der Zeit von 10 bis 17 Uhr findet am Sonntag, 30. Juni, auf dem MEZ Parkplatzgelände in Gägelow ein Floh- und Krammarkt statt. Dort bieten zahlreiche Händler und Privatpersonen ihre Waren an. Wer selbst einen Stand aufbauen, Ausrangiertes verkaufen und somit seine Haushaltskasse aufbessern möchte, kann einfach ohne Anmeldung ab 6 Uhr morgens vor Ort erscheinen.

Im Stadtgeschichtlichem Museum

an der Schweinsbrücke 6/8 in Wismar können sich Besucher am Sonnabend, 29. Juni, von 11 bis 12.30 Uhr durch die Häuser des Ratsherren, Weinherren, Brauers und Bürgermeisters Heinrich Schabbell führen lassen. Vom Gewölbekeller bis zum historischen Dachstuhl ist der gesamte Museumskomplex mitsamt seiner Hinterhöfe erfahrbar. Mitmachstationen laden die Gäste zum Ausprobieren ein. Der Eintritt kostet 11,50 Euro, ermäßigt 8,50 Euro. Inhaber einer Jahreskarte zahlen nur 3,50 Euro.

Nachdem in Neuburg gerade erst mit dem großen Festumzug das 800-jährige Dorf gefeiert wurde, wird am kommenden Sonnabend der Thingplatz mit dem Burgfest wieder von Rittern, Händlern, Gauklern und Musikern belegt sein. Einlass ist ab 10 Uhr, das Programm, durch das Scott McGlencairn führt, beginnt um 11 Uhr. So wird ein Höhepunkt in diesem Jahr der Auftritt der Falknerei Asgard aus Dettmannsdorf bei Marlow sein. Die Falknerin bringt Greifvögel mit, die sie eindrucksvoll über die Köpfe der Besucher fliegen lassen wird. Mit dabei ist auch wieder die Berliner Rittergilde, die sich in ihren imposanten Rüstungen auf dem Platz tummeln wird. Ritter werden kämpfen und im Turnier gegeneinander antreten – und das gibt es auch in der Variante für Kinder. Eintritt 5 Euro, Kinder bis 14 Jahre frei.

