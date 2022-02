Wismar

Noch vor wenigen Wochen hat Eric Dörffel auf der Werft gearbeitet. Inzwischen ist der gelernte Anlagenmechaniker Vereinssportlehrer bei der TSG Wismar. „Ja, man kann sagen, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich bin tierisch stolz darauf und sehr dankbar, dass es geklappt hat“, sagt der 32-Jährige.

Seit der 2. Klasse hat der Wismarer Handball gespielt, hat alle Mannschaften bis zur 1. Männermannschaft durchlaufen, ist ehrenamtlich als Trainer tätig, engagiert sich für den Verein und hat vor einem Jahr einen erfolgreichen Spendenlauf organisiert.

Drei Eigentümer auf der Werft erlebt

2007 begann Eric Dörffel die Ausbildung auf der Werft, 2009 erlebte er die Insolvenz der Wadan-Werft. Als Vitaly Yusufov das Unternehmen als Nordic Yards neu aufstellte, wurde er übernommen. Am 31. Dezember 2021 war für ihn Schluss bei den MV Werften. „Das war unabhängig von der Insolvenz, für mich stand einige Wochen davor fest, dass ich Vereinssportlehrer werden möchte. Für meine früheren Kollegen tut mir die Insolvenz leid, ich wünsche ihnen und der Stadt, dass es weitergeht und das Schiff zu Ende gebaut wird.“ Er habe gerne auf der Werft gearbeitet, an der „Global Dream“ mitzuwirken, sei schon etwas Besonderes gewesen.

Als Vereinssportlehrer in Schulen und Kitas

Doch Eric Dörffel ist ein Kind der Sporthalle. Seine Begeisterung möchte er auf andere übertragen. Für Vereinspräsident Torsten Wehr geht mit der Stelle als Vereinssportlehrer ein Wunschprojekt der TSG in Erfüllung. „Wir möchten wieder aktiver mit den Schulen und Kitas zusammenarbeiten, um Nachwuchs für unsere Abteilungen zu gewinnen, um auf uns aufmerksam zu machen und um Neugierde zu wecken“, so der Präsident. Torsten Wehr freut sich, dass mit Eric Dörffel schon erste Erfolge sichtbar sind. Dazu passt, dass der Verein mittelfristig aus der beengten Sporthallensituation rauskommen möchte. Ein Hallenprojekt wird intensiv vorangetrieben. Noch in diesem Jahr könnte dazu eine Entscheidung fallen.

Die TSG kooperiert inzwischen schon mit fünf Grundschulen und sechs Kindertagesstätten. Eric Dörffel: „Wir wollen die Corona-Pandemie für die Kinder abfangen. Man denkt oft, die Kinder wollen nur vor der Konsole sitzen, aber sie haben einen Bewegungsdrang, das ist der Wahnsinn. Ich freue mich, wenn ich die leuchtenden Kinderaugen sehe und beobachten kann, wie sie begeistert dabei sind. Die Kinder sind dankbar für jede Unterrichtseinheit, die angeboten wird und wo sie keine Maske tragen müssen, sie wollen sich einfach bewegen.“

Egal welche Sportart: Kinder für den Sport begeistern

Während an der Rudolf-Tarnow-Grundschule schon seit vielen Jahren der Handballsport gefördert wird, ist zum Beispiel die Fritz-Reuter-Schule neu dabei. In den Kitas stehe der Sport allgemein im Mittelpunkt. „Egal ob später Turner, Fußballer, Akrobat, Kanute oder Handballer – es ist doch schön, wenn wir es schaffen, die Freude am Sport zu wecken“, denkt Eric Dörffel über den Tellerrand hinaus.

61 Jahre TSG Die TSG Wismar, die Turn- und Sportgemeinschaft, wurde am 3. Februar 1961 gegründet. Der Verein war ein Zusammenschluss der BSG (Betriebssportgemeinschaft) Motor und der BSG Einheit. Träger des Vereins waren Betriebe wie die Werft und Alubau. 562 Mitglieder zählt der Verein in sechs Abteilungen: Handball 276, Turnen 105, Kanu 104, Akrobatik 46, Allgemeiner Sport 18, Tischtennis 13. Das 60. Vereinsjubiläum konnte 2021 wegen Corona nicht gefeiert werden, soll nun im Sommer auf dem Kanu-Gelände in Wendorf nachgeholt werden. Namhafte Sportler sind aus der TSG hervorgegangen: Marita Meier-Koch (Leichtathletik), Joachim Streich, Carsten Jancker, Heino Kleiminger, Peter Sykora, Klaus-Peter Stein (alle Fußball), Helma Bombowsky, Andrea Stein (Bölck), Heike Dombrowski (Axmann), Janett Ohlmann, Jimmi Prüsse, Rüdiger Borchardt, Jessica Oldenburg (alle Handball), Holger Röpke, Doris Liedtke, Hannes Schenk, Albert Befus (Akrobatik), Bärbel Röhrich (Turnen).

Stelle wird gefördert

Als Vereinssportlehrer, die Stelle setzt sich aus Fördermitteln von Stadt, Landkreis und Landessportbund sowie einem Zuschuss des Vereins zusammen, habe er gegenüber dem Job auf der Werft finanzielle Einbußen. Außerdem muss die Stelle jährlich neu beantragt und bewilligt werden. Der Inhaber der B-Lizenz für Trainer ist vormittags an Kitas und Schulen unterwegs, nachmittags trainiert er F- und A-Jugend-Handballer, außerdem engagiert er sich für die Trainer- und Schiedsrichterausbildung. Mit 32 Jahren könnte der frühere Linksaußen noch aktiv Handball spielen, doch nach mehreren Knieverletzungen „musste ich zwangsläufig aufhören“.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Langfristig hofft er, dass die TSG insgesamt wieder mehr Mitglieder für sich begeistern kann und speziell beim Handball frühzeitig Talente entdeckt und gefördert werden, die später den Sprung in die Frauen- und Männermannschaften schaffen. „Ich freue mich, dass Verein und Sponsoren in die Struktur investieren, damit wir breiter aufgestellt sind“, sagt Eric Dörffel und macht sich auf den Weg zum nächsten Kita-Sport.

Von Heiko Hoffmann