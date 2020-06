Wismar

„Um 10 Uhr standen die Menschen an, ganz diszipliniert und mit Abstand!“, freut sich Peter Spiekermann, Centermanager im Wismarer Wonnemar. Das Spaßbad ist seit dem Wochenende wieder geöffnet nach der Corona-Zwangspause.

Strenges Hygienekonzept

Beim Rundgang stellt er das strenge Hygienekonzept vor: Einbahnstraßensystem, Maskenpflicht und Desinfektionsmittel für die Hände im Eingangsbereich, Abstandsmarkierungen, Ticketverkauf nur Online, weil die Daten der Besucher erfasst und gespeichert werden müssen, geschlossene Bereiche wie den Whirlpool, ein geringeres Speisenangebot beispielsweise.

Zur Galerie Maximal 400 Gäste dürfen sich gleichzeitig im Wismarer Wonnemar aufhalten. Das Hygienekonzept sorgt für Platz beim Schwimmen und Planschen. Zwischendurch wird desinfiziert.

Zeitgleich kommt die Lautsprecherdurchsage: Die Gäste sollen an den Mindestabstand denken. Die Stimme von Bademeister Frank Lüneburg ist nicht zu verkennen. „Wir erinnern die Menschen da regelmäßig dran“, erklärt Peter Spiekermann.

Weite Anreisen

Im Bad tummeln sich viele Urlauber und Menschen, die von weiter her ins Wonnemar kommen. „Wir wollten heute abreisen“, lacht Sebastian Behrendt (24) nach dem Sprung vom Startblock. Zusammen mit Vanessa Lehmann (19) macht er gerade Urlaub in Wismar, die beiden kommen eigentlich aus Sachsen-Anhalt. Nun wurde die Abreise verschoben. „Es ist sehr schön hier“, dankt Vanessa Lehmann.

Björn Schmidt kommt mit Helena (8) und Mia (7) extra aus Kühlungsborn. Die Mädels sind begeistert vom Planschen im Außenbecken. „Cool!“, kommentieren beide! Die Corona-Einschränkungen machen sich, so der Papa, kaum bemerkbar. Corinna Black kommt aus Berlin. „Endlich was machen mit den Kindern nach der Corona-Zeit!“, dankt sie und freut sich, dass es nicht so voll ist. Denn „dank“ der Coronaauflagen ist es gefühlt sehr leer.

Maximal 400 Besucher pro Zeitfenster

„Normalerweise sieht man hier das Wasser vor Menschen kaum“, nickt Peter Spiekermann mit Blick auf das Wellenbad, in dem die Gäste sich von den künstlich erzeugten Wellen bewegen lassen. Dort ist viel Platz zwischen den einzelnen Familien.

Kein Vergleich zur Normalsituation. „Jetzt dürfen pro Zeitfenster 400 Gäste ins Wonenmar“, erzählt Spiekermann. Die Zeitfenster gehen von 10 bis 15 Uhr und von 16 bis 21 Uhr. Macht maximal 800 Gäste pro Tag. „Bei Ferienbeginn und solch einem Schmuddelwetter haben wir sonst schon mal 3600 Besucher und mehr am Tag“, berichtet er.

Nun hängen überall Schilder. „Aufgepasst! Hier dürfen maximal 60 Gäste mit Wonni baden“, steht am Schwimmerbecken. Die Schilder mit dem Hinweis auf das Wonnemarmaskottchen sind überall zu finden. „Wir haben versucht, das etwas mit Humor zu verpacken“, erzählt Peter Spiekermann.

Großreinemachen zwischen den Zeitfenstern

14.40 Uhr kommt die Ansage vom Band: Die Gäste müssen langsam das Bad verlassen. 14.50 Uhr wirft Bademeister Frank Lüneburg die große Putzmaschine an. Eine mechanische und chemische Reinigung mit Desinfektion –er ist für die großen Flächen zuständig.

„Alle denken immer, als Bademeister steht man den ganzen Tag nur am Beckenrand“, lacht er. Putzen und eben für hygienische Bedingungen sorgen gehörte auch schon vor Corona zu seinen Aufgaben. Nun um so mehr. Kolleginnen wie Stefanie Stickel kümmern sich um all die Flächen, die mit Gästehaut in Berührung kommen: Handläufe, Türgriffe, Stühle und Liegen. Alles wird desinfiziert. Damit alles um 16 Uhr wieder sauber und unbedenklich ist für die nächsten Gäste!

Das gechlorte Wasser reduziert so schon eine potentielle Ausbreitung von Bakterien und Viren. Frank Lüneburg lacht mit seinem bekannten Humor: „Ich sag den Gästen, wenn sie den ganzen Tag in unserem Wasser tauchen, kann nichts passieren!“ Für das Luftholen dazwischen gibt es Abstandsregeln.

Wer ins Wonnemar möchte, muss im Vorfeld die Tickets online buchen. Vor Ort gibt es keine Eintrittskarten. Mit der Onlinebuchung werden die Kontaktdaten der Besucher aufgenommen, dazu wird sichergestellt, dass niemand „umsonst“ zum Wonnemar kommt, weil die Kapazitäten ausgeschöpft sind. Um den Besucherstrom zu lenken, gibt es bis auf Weiteres zwei Zeitfenster: Das heißt, die Gäste können sich nicht den ganzen Tag im Wonnemar aufhalten, sondern entweder von 10 bis 15 Uhr oder von 16 bis 21 Uhr. Außerdem müssen sich die Gäste zwischen Spaßbad und Sauna-Bereich entscheiden, ein Wechsel zwischen beiden Bereichen ist nicht möglich. Allerdings gehört nun auch der Thermalbereich zum Spaßbad. Für Gäste über 50 gibt es montags und donnerstags die „Vitaltage“ mit einem extra Zeitfenster von 7 bis 9 Uhr zum Schwimmen. Tickets für bestimmte Tage und Zeitfenster können auf der Internetseite www.wismar-onlineshop.wonnemar.de gebucht werden.

