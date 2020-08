Wismar

Was für ein emsiges Treiben am Samstag vor St. Nikolai! Der Landesverband der Imker MV und der Imkerverein Wismar luden gemeinsam zum 3. Norddeutschen Honigmarkt in Wismar auf den Platz vor der Kirche.

Dort präsentierten Frauen und Männer aus der Region ihre Produkte und ihr ungewöhnliches Hobby. Für die Gäste gab es verschiedene Honige, dazu Bärenfang, Honigwein, Cremes, Kerzen und mehr. Und viele Infos darüber, was Honig so wertvoll und auch teuer macht.

Fleißige Imker und fleißige Bienen

„Das ist vielleicht die komplizierteste Tierhaltung, die es gibt“, lacht Imker Maik Allert über das gängige Vorurteil, die Bienen machen ja alle Arbeit und der Imker müsse „nur ernten“. Sieben Völker mit je um die 60 000 Bienen im Sommer produzieren seinen „Wismarer Stadthonig“. Seine Bienen stehen an der Poeler Straße.

„Emsige Immen. Wenn hier einer emsig ist, sind wir das!“, hat Torsten Resenhöft hinten auf sein T-Shirt drucken lassen und provoziert so gezielte Nachfragen. Vorne steht: „Der Imker, dem die Bienen vertrauen!“ Der Marlower Hobbyimker hat 24 Völker.

Kein Sommerurlaub für Imker

„Das ist sehr viel Arbeit, bis der Honig im Glas ist. Das unterschätzen die Menschen“, erklärt Torsten Resenhöft. „Die Leute sehen nur, dass das Glas fünf, sechs Euro kostet!“ Imker haben keinen Sommerurlaub und auch kaum mal ein freies Wochenende in der Saison.

Matthias Kranz aus Wismar würde gerne in das Hobby einsteigen. Bei Gerhard Lübcke (73) aus Tressow informierte er sich, er ist seit 1971 Imker. „Mein Vater hatte Bienen und das hat sich so ergeben“, erzählt er.

Gesunde Produkte

Als Lübcke 1969 nach Tressow zog, hat er dem dortigen Imker beim Schleudern und Bauen geholfen und seine ersten beiden Ableger bekommen. Aus einem alten Anhänger vom Mähdrescher baute er sich den ersten Wanderwagen für die Bienen.

Gerhard Lübcke ist dem intensiven Hobby treu geblieben. Und Honig hält offensichtlich fit und gesund: „Jeden Morgen ein halbes Honigbrötchen ist Pflicht! Und abends meine eigene Desinfektionslösung: ein Schluck Bärenfang!“

Von Nicole Hollatz