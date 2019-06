Güstrow

Die aktuelle Ausstellung ist die erste, die in die Amtszeit von Magdalena Schulz-Ohm fällt. Seit dem Frühjahr ist die 37-Jährige die neue Geschäftsführerin der Ernst Barlach Stiftung Güstrow. Sie hat den langjährigen Geschäftsführer Volker Probst abgelöst, der Ende Februar altersbedingt in den Ruhestand gegangen war. Magdalena Schulz-Ohm ist promovierte Kunsthistorikerin und war vorher an der Kunststätte Bossard in Jesteburg bei Hamburg tätig. Der Vorstand der Barlach-Stiftung hatte sich einstimmig für die neue Geschäftsführerin ausgesprochen. So kommt die Mecklenburgerin – sie wurde 1981 in Wismar geboren – wieder in ihre Heimat zurück. „Natürlich hab ich mich gefreut, dass das geklappt hat“, sagt Magdalena Schulz-Ohm über die Entscheidung des Stiftungsvorstandes. Nun folgt die Tagesarbeit. So sollen die beiden Museumsstandorte – die Gertrudenkapelle in der Innenstadt und das am Güstrower Inselsee gelegene Atelierhaus mit Ausstellungsforum und Graphikkabinett – stärker bekannt gemacht werden. Das gilt insgesamt für die Bekanntheit der Barlachstadt Güstrow, nicht nur in der Region, sondern bundesweit. Zu diesem Zweck will Magdalena Schulz-Ohm die Öffentlichkeitsarbeit intensivieren. Denn ein besonderes Datum naht: „Im kommenden Jahr begehen wir den 150. Geburtstag von Ernst Barlach“, sagt die neue Geschäftsführerin der Stiftung. Und: „Die Bekanntheit lässt sich noch steigern.“

Mit der neuen Ausstellung gibt es einen besonderen Blick in das Schaffen von Ernst Barlach (1870-1938). „Der Kopf verfolgt mich – Ernst Barlach als Porträtist“ zeigt 35 plastische Arbeiten, 16 Taschenbücher und 25 Zeichnungen des Künstlers. Kuratiert hat die neue Ausstellung Franziska Hell, die wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Stiftung ist, gemeinsam mit Magdalena Schulz-Ohm. Damit wird der Fokus auf einen bislang wenig beachteten Aspekt im Werk von Ernst Barlach gelegt. Die Porträtarbeiten, ob nun grafisch, zeichnerisch, plastisch oder literarisch ausgeführt, waren nicht nur ein Leitmotiv, manche Ideen hat Ernst Barlach immer wieder aufgegriffen oder kombiniert. „Zum Beispiel trägt der Schwebende in der Güstrower Gertrudenkapelle die Züge von Käthe Kollwitz“, erläutert Franziska Hell. Auch ein Bildnis des Schauspielers Paul Wegener, 1930 ausgeführt, kehrte später modifiziert wieder. „Dazu sagte Ernst Barlach damals: Der Kopf verfolgt mich“, erklärt Franziska Hell, aus diesem Zitat wurde der Ausstellungstitel abgeleitet. Hinter diesem Satz steckt auch eine gewisse künstlerische Besessenheit.

Die Liste der plastisch Porträtierten ist lang, dazu zählte die Schauspielerin Tilla Durieux (porträtiert 1912) oder der Dichter Theodor Däubler (1913). Ein optischer Mittelpunkt der Schau ist ein Bildnis Ludwig van Beethovens, das 1926 in Gips und Bronze ausgeführt wurde. Ernst Barlach bezeichnete Beethoven als „titanische Persönlichkeit“, das drückt sich nicht nur in der Größe aus, auch in der mutig stilisierten Form. Gedacht war diese Arbeit für den öffentlichen Raum in Berlin, Ernst Barlach hatte dort an einem Wettbewerb teilgenommen. Der Beethoven-Kopf sollte eigentlich auf einer Säule Platz finden, doch die Bewerbung war nicht erfolgreich, das Projekt wurde nicht umgesetzt. Umso beeindruckender ist es, diese Arbeit nun doch noch zu sehen.

Auch Freunde und Familienmitglieder hat Ernst Barlach immer wieder porträtiert, hier findet sich unter anderem ein Bildnis vom Künstlerkollegen Lyonel Feininger. Einiges davon ist offenbar spontan entstanden, viele Skizzen sind unter den Arbeiten. Auch so zeigt sich Ernst Barlach als eine rastlose Künstlerpersönlichkeit, die überall neue Eindrücke aufgenommen und später weiterverarbeitet hat. Wichtig war wohl auch, bestimmte emotionale Ausdrucksformen festzuhalten, die später in andere Werke Eingang fanden. In dieser Ausstellung sind Arbeiten aus fast allen Jahrzehnten der Schaffenszeit von Ernst Barlach zu sehen. „Die meisten dieser Werke kommen aus unseren Beständen, nur einige Leihgaben sind darunter“, sagt Kuratorin Franziska Hell. Und damit zeigt sich auch, was Magdalena Schulz-Ohm sagt: „Die Barlach-Museen sind ein wahrer Schatz.“

Thorsten Czarkowski