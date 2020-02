Das sind die schönsten OZ-Leserfotos vom Januar 2020

Rostock

Morgendlicher Tau, romantische Sonnenuntergänge und fliegende Vögel am Himmel über Mecklenburg-Vorpommern oder die ersten Frühblüher – der erste Monat des neuen Jahres startete winterlich kühl. Die Sonnenstrahlen am Morgen oder am Abend eigneten sich aber wieder für wunderschöne Bilder, die uns die OZ-Leser zugeschickt haben.

Eine Auswahl zeigen wir in der Bildergalerie. Sie präsentieren die schönen Seiten dieser kalten Jahreszeit aus unserem Bundesland. Ob mit strahlendem Sonnenschein oder eisigem Frost in der Natur: Unsere Leser sind zu jeder Jahreszeit unterwegs.

Zur Galerie Unsere Leser schicken uns täglich tolle Fotos. In der Bildergalerie zeigen wir die schönsten Schnappschüsse aus dem Januar 2020.

Sie machen auch schöne Fotos? Wir veröffentlichen sie gerne auf unserer Internetseite, auf Facebook, Instagram und in der Zeitung. Hier können Sie uns Ihre Fotos schicken.

Von OZ