Rostock

Buntgefärbtes Laub, Vogelscharen, die Richtung Süden ziehen oder auch starker Wind, der das Wasser in hohen Wellen an die Küste treibt – der Herbst bietet ein breites Repertoire an Naturschauspielen. Im Oktober haben uns die OZ-Leser wieder viele Bilder zugeschickt. Eine Auswahl zeigen wir in einer Bildergalerie.

Die Bilder präsentieren die schönen Seiten dieser Jahreszeit. Ob Sonne oder Regen, ob im Binnenland oder an der Küste: Unsere Leser sind überall unterwegs und halten die schönsten Natur-Kulissen fest.

Zur Galerie Unsere Leser schicken uns täglich tolle Fotos. In einer Galerie zeigen wir die schönsten Bilder vom Oktober 2019.

Sie machen auch schöne Fotos? Wir veröffentlichen sie gerne auf unserer Internetseite, auf Facebook, Instagram und in der Zeitung. Hier können Sie uns Ihre Fotos schicken.

Noch mehr Bilder aus MV:

Zum Weltkatzentag: Das sind die schönsten Katzen-Fotos der OZ-Leser

Das sind die schönsten OZ-Leserfotos vom September 2019

Das sind die schönsten OZ-Leserfotos vom August 2019

Von OZ