Rostock

Im Rahmen des OZ-Projektes „Digitale Schule“ veröffentlichen wir jede Woche eine neue Podcast-Folge. Hier laden wir jede Woche neue spannende Gäste ein, welche das Projekt aus ihrem Blickwinkel reflektieren. Am Donnerstag war Emil, Schüler am Rostocker CJD-Gymnasium, zu Gast.

Das regelmäßige Arbeiten in den eigenen vier Wänden ist in den letzten Wochen zur Normalität geworden. Viele Unternehmen ermöglichen Home-Office, um Mitarbeiter vor dem Coronavirus zu schützen. Kann das, was für viele Firmen mittlerweile selbstverständlich ist, auch in unseren Schulen funktionieren? Emil vom CJD-Gymnasium in Rostock hat dazu eine ganz eigene Meinung.

https://open.spotify.com/episode/3mjzeCwQjStWhvDZmtQfln?si=R6nIYqMNSNOnDOrRhEqs0A

Von oz