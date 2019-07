akz-i „Qualität schmeckt man!“ Dieser Aussage stimmen laut einer repräsentativen Umfrage von HelloFresh über 70 Prozent der Befragten in Deutschland zu.

Genauso viele (74 %) legen – wahrscheinlich deshalb – auch großen Wert auf die Qualität bei Lebensmitteln. Und tatsächlich ist die Beurteilung von Qualität eine wichtige Funktion des Geschmacks, weiß Frau Dr. Ohla, HelloFresh Expertin und Geschmacksforscherin am Forschungsinstitut Jülich. Das bestätigen auch die Umfrageergebnisse: Für neun von zehn Befragten (93 %) spielt der Geschmack eine große Rolle bei der Beurteilung der Qualität. Fast genauso wichtig sind aber auch der Geruch und das Aussehen der Lebensmittel (87 %) sowie die persönliche Erfahrung mit dem Produkt (84 %). Auf Platz 4 und 5 folgen die Saisonalität (66 %) und die Herkunft des Produkts (65 %).

„Auch bei uns wird Qualität großgeschrieben, denn wir wollen, dass es unseren Kunden schmeckt. Alle unsere Lebensmittel und Zutaten werden sorgfältig ausgewählt und unterliegen einer umfangreichen Qualitätskontrolle. Wir achten besonders auf die Herkunft unserer Zutaten und verwenden deshalb so weit wie möglich saisonale Zutaten oder Lebensmittel aus regionalem Anbau. Die Umfrage zeigt, dass der Geschmack das wichtigste Bewertungskriterium bei der Zubereitung von Speisen ist – deshalb ist er, neben Aussehen und Frische, ein wichtiger Qualitätsfaktor für uns“, sagt Nils Herrmann, Geschäftsführer bei HelloFresh Deutschland.

Aber welchen Geschmack mögen die Deutschen am liebsten? Laut Umfrage liegt Süßes mit 42 % bei den Befragten vorne, fast ein Viertel (24 %) bevorzugt den salzigen Geschmack. Das ist auch nicht ungewöhnlich, denn die Vorliebe für Süßes und Herzhaftes ist angeboren. Übrigens: Der Mythos, dass es getrennte Zonen auf der Zunge für verschiedene Geschmacksrichtungen gibt, hält sich zwar hartnäckig, ist aber falsch. Es gibt zwar bestimmte Bereiche auf der Zunge, wie vorne, an den Seiten und hinten, in denen wir Geschmacksrichtungen wahrnehmen, aber nicht speziell für einzelne Geschmacksqualitäten. Bitteres können wir allerdings ganz besonders stark im hinteren Zungenbereich schmecken.

