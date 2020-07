Zingst

Am 1. August 1990 gründete Elke Schmidt in Barth ihr Modegeschäft, mit dem sie 2001 an den Standort Zingst wechselte. Nach der Übergabe des Geschäftes an ihre Tochter Ines Schuhmann am 1. Januar 2008 wandelte diese die Firmierung in „Schuhmann mode.hafen“ um. Elke Schmidt blieb hier noch bis Ende 2012 tätig, um die Kunden in modischen Fragen zu beraten. Schon seit Jahren hält sich die mittlerweile 76-Jährige aus dem täglichen Geschäftsbetrieb heraus, steht aber ihrer Tochter und dem Team bei besonderen Anlässen, z.B. bei den jährlichen modischen Events oder Modenschauen, noch aktiv zur Seite.

Der „Schuhmann mode.hafen“ wird heute von der Kundschaft, die sich sowohl aus Einheimischen als auch aus Stammurlaubern zusammensetzt, als Begriff für das rundum perfekte Einkaufserlebnis verstanden. Neben der freundlichen Bedienung und kompetenten Beratung ist es vor allem die Vielfalt von Designer-Kollektionen und Labels aus dem anspruchsvollen Segment, die den Besuch des Geschäftes so reizvoll macht. Viele Stücke sind deutschlandweit nur im ausgewählten Facheinzelhandel und in Modeläden erhältlich, bei Modeketten und im Versandhandel hingegen würde man sie nicht finden. Ines Schuhmann kooperiert hauptsächlich mit Geschäftspartnern, die ihre Erzeugnisse nicht selbst über das Internet vertreiben. Unter den wichtigsten Labels finden sich beispielsweise „Beate Heymann – Streetcouture aus Warnemünde“, „ Luisa Cerano“, „ Raffaello Rossi“, „Seductive“, „Louis and Mia“, „ Mia Mai“, „ Wolford“, „Café Noir“, „ Karl Lagerfeld“, „Lucky de Luca“, „Barb‘one“ und „A Fish Named Fred“.

Anzeige

Mit einem Blauen Auge durch die Corona-Zeit gekommen

Gerade noch rechtzeitig vor dem Corona-Lockdown hatte der „Schuhmann mode.hafen“ seine Jubiläums-Modenschau veranstalten können. „Der Saal im Hotel Speicher in Barth war am 6. März bis auf den letzten Platz belegt, wir hätten noch viel mehr Karten verkaufen können“, berichtet die Händlerin. Neben der vorgestellten Sommermode 2020 wurden den Besuchern auch ein vortreffliches Buffet und Livemusik geboten.

Weitere OZ+ Artikel

Kurz darauf musste - so wie alle anderen auch - das Zingster Modegeschäft für ganze fünf Wochen schließen. Und das ausgerechnet während jener Zeit, in der die Kundschaft sehr an der kommenden Sommermode interessiert ist.

Der Schuhmann mode.hafen – Zingster „Mekka“ für modebewusste Damen und Herren. Quelle: Maik Gärtner/pixelino

Doch dank der vielen treuen Stammkunden aus ganz Deutschland konnte auch diese Klippe umschifft werden - die gewünschten Stücke wurden ihnen per Paket zur Ansicht und Anprobe zugeschickt. „Es waren fünf aufregende und zugleich anstrengende Wochen“, räumte Ines Schuhmann rückblickend ein, „am Ende wurde aber alles gut und wir kamen mit einem blauen Auge davon.“

Sobald das Zingster Modegeschäft öffnen durfte, gab es auch schon wieder die ersten Kundenaktionen: So fand am Wochenende des 2./3. Mai und am Himmelfahrtswochenende jeweils eine „Anprobe mit Rumprobe“ statt. Der über die Halbinsel hinaus bekannte Whiskybotschafter Hans-Joachim Belza ließ die Kunden vor der Tür des Modegeschäftes Proben von ausgesuchten Whisky- und Rumsorten kosten.

Glanzlicht des Jahres: Die Jubiläumsparty am 1./2. August

Nächstes Glanzlicht des Jahres wird die große öffentliche Jubiläumsparty am 1./2. August am und im mode.hafen sein. Ab sofort können Modeinteressierte wieder eine Auswahl der neuesten Kollektionen partnerschaftlich verbundener Designer vorfinden. Models werden die neuesten Kollektionen der kommenden Herbst- und Wintermode vorführen. „Es ist jetzt schon eine große Auswahl vorhanden und jeden Tag treffen weitere Lieferungen ein“, versicherte die Händlerin.

Das alles darf nicht nur angeschaut, sondern auch sofort anprobiert und gekauft werden. Akustisch werden die Passanten durch einen Dudelsackspieler auf das Event aufmerksam gemacht. Auch das Kulinarische soll nicht zu kurz kommen: Küchenchef René Dittmann aus Born wird seine Spezialburger bereiten, während Hans-Joachim Belza zum Whisky-, Rum- und Gin-Tasting einlädt. Natürlich gibt es auch die obligatorische Geburtstagstorte - geliefert von der Rostocker Schokoladerie de Prie.

Zum Höhepunkt des Jubiläumswochenendes dürfte sich die Tombola mit Verlosung attraktiver Preise, darunter Gutscheine für den „Schuhmann mode.hafen“ und hochwertige modische Accessoires, gestalten. Der Reinerlös der Tombola soll der Restaurierung einer wiederaufgefundenen Engelsfigur vom Taufbecken der Prerower Seemannskirche zugutekommen. Vor demselben Hintergrund bittet Ines Schuhmann, auf Blumenpräsente zu verzichten und das Geld stattdessen für die Restaurierung zu spenden.

Inhaberin Ines Schuhmann möchte ein großes Dankeschön an ihre Mitarbeiterinnen Kerstin Zinke, Heike Brandt und Sandra Kipke richten, die immer mit Freude, Ideen und Bereitschaft dabei sind. Der Dank geht auch an ihre Mutter Elke Schmidt und ihren Ehemann Werner Schuhmann.

Von Volker Stephan