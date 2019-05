So spannend kann Unterricht sein: Vom 7. bis 21. Mai konnten Schulklassen in Bremen und Rostock in Begleitung ihrer Lehrer den historischen Dreimaster „Le Marité“ besuchen. An Bord befindet sich die Wanderausstellung „Exotic Taste of Europe“. Die von der Europäischen Union geförderte Ausstellung erzählt in Bildern von der Landwirtschaft in den Regionen in äußerster Randlage Europas. So lernten die Kinder beispielsweise, dass auch in der EU Bananen angebaut werden, und zwar auf den Inseln Guadeloupe und Martinique, Madeira und den Kanaren. Gebiete, die trotz ihrer geografischen Entfernung politisch zu Europa zählen. Die dort angebauten Produkte wie Bananen, Avocados oder Melonen unterliegen sämtlichen Richtlinien der Europäischen Union hinsichtlich sozialer und ökologischer Standards. Dafür kennzeichnet die EU diese Erzeugnisse mit dem Siegel der Regionen in äußerster Randlage als Qualitätsprodukte europäischer Herkunft.

Logisch, dass die Kinder anschließend bei den Bananensnacks an Bord kräftig zulangten – schließlich macht lernen hungrig!

Für die Marité und ihre Mannschaft geht die Reise weiter: Gent (Belgien), Marseille (Frankreich), Málaga (Spanien) und Figueira (Portugal) sind die nächsten Stationen der Wanderausstellung auf ihrer Tour durch europäische Hafenstädte.

Mehr Informationen finden Sie unter dem weiterführenden Link: www.exotictasteofeurope.eu/de