Beeinflusst die Corona-Schutzimpfung die Menstruation?

Leipzig

Über die Auswirkungen einer Corona-Schutzimpfung auf den Zyklus wird gerade in sozialen Medien debattiert. Es häufen sich Berichte von Frauen unterschiedlichen Alters, die über starke, ausbleibende oder unregelmäßige Blutungen nach Covid-19-Impfungen klagen. Vor allem starke Blutungen führen zu Nachfragen bei niedergelassenen Gynäkologen in und um Leipzig.

„Meine Frau, Franziska Kempe, hat in ihrer Frauenarztpraxis mehrere Anfragen gehabt. Sie konnte aber keinen signifikanten Zusammenhang zwischen Impfung und Menstruationsstörung ausmachen“, sagt der Leipziger Frauenarzt Tom Kempe. „Der weibliche Zyklus ist sehr sensibel. Auch körperlicher Stress kann dazu führen, dass die Periode sich beispielsweise verschiebt. Dieser Stress kann durch jede beliebige Impfung ausgelöst werden.“

Der Einfluss von Stress auf das Hormonsystem

Dass sich die Impfung auf die Periode auswirkt, davon geht das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) bislang nicht aus. Als Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel in Deutschland sammelt das PEI gemeldete Verdachtsfälle von Impfkomplikationen und Impfnebenwirkungen und bewertet diese. Die derzeitige Melderate für Zyklusstörungen liege in Deutschland bei 0,4 bis 2,6 Fällen pro einer Million Impfungen, heißt es vom PEI (Stand: Juni 2021) und „dürfte damit im Normalbereich ohne Impfung liegen“. Spezielle Studien zur möglichen Verbindung zwischen Corona-Impfung und Zyklus gibt es noch keine.

Die Frage, ob eine Impfung auch Einfluss auf den Zyklus haben kann, gewinnt jedoch an Relevanz und beschäftigt Medizin und Wissenschaft zunehmend. Auch die Eilenburger Impfärztin Carola Paul ist mit der Anfrage einer 48-Jährigen konfrontiert worden, die nach der ersten Biontech-Impfung von einer außerordentlich starken Blutung berichtet hatte. Die Medizinerin wies darauf hin, dass sowohl die Corona-Schutzimpfung selbst als auch die gesamte Pandemie-Situation für Körper und Seele stressig sein können. Das wiederum habe ebenfalls Einfluss auf das Hormonsystem.

Gynäkologen zweifeln nicht an Covid-19-Impfung für Frauen

Auch in der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Klinikum St. Georg melden sich regelmäßig Frauen mit Zyklusstörungen. Für Chefarzt Uwe Köhler kein Grund, an der Covid-Impfung zu zweifeln. „Wenn mal ein Zyklus gestört ist, pendelt er sich in aller Regel wieder ein. Erst bei mehreren Störungen hintereinander sollte eine ärztliche Abklärung erfolgen. Aber das wäre auch ohne Impfung so.“ Köhler geht – wie viele Kollegen seines Fachs – von einer ganz normalen Stressreaktion aus.

Prüfungssituationen, Flugreisen, der Tod eines Angehörigen, Stress im Beruf, exzessiver Sport, Diäten, Infektionen – all das könne dafür sorgen, dass die Periode ausbleibe oder sich verschiebe. Köhler plädiert dafür, Ruhe zu bewahren und das Thema nicht überzubewerten: „Es werden gerade Millionen Frauen in Deutschland geimpft, von denen einige zeitgleich Veränderungen in ihrem Zyklus wahrnehmen, sodass der Verdacht fälschlicherweise auf die Impfung fällt.“

Nur wenige Einzelfälle an der Universitätsklinik Leipzig

Seit Beginn der Corona-Schutzimpfungen sind am Universitätsklinikum Leipzig (UKL) weniger als fünf Patientinnen mit Blutungsstörungen nach kurzer zeitlicher Distanz zur Covid-19-Impfung betreut worden. „Ob die Genese der Zyklusstörung wirklich impfbedingt war, blieb dabei unklar. Eine weitere Untersuchung ist nicht erfolgt“, sagt UKL-Pressesprecher Markus Bien.

Verdachtsfälle online melden

Wer Blutungsstörungen nach einer Covid-Schutzimpfung bemerkt, kann dies als Verdachtsfall einer Impfreaktion melden. Beim Paul-Ehrlich-Institut (PEI) gibt es dafür ein Online-Meldeformular. Außerdem führt das PEI die Beobachtungsstudie zur Verträglichkeit der Covid-19-Impfstoffe auch mit Hilfe einer Smartphone-App durch: Die App SafeVac 2.0 gibt es kostenlos zum Herunterladen auf der Website des PEI oder im App- sowie Play Store.

Von Simone Liss