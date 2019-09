Das Gesundheitsministerium der demokratischen Republik Kongo hat innerhalb eines Jahres 2.934 Ebola-Fälle allein in den Provinzen Nord-Kivu und Ituri bestätigt. 1.936 Patienten davon überlebten die Infizierung mit dem Ebola-Virus nicht.

Höhere Todesrate nach Ebola-Erkrankung

Eine Beobachtungsstudie eines internationalen Forscherteams geht nun der Frage nach, ob Überlebende mit Langzeitfolgen zu rechnen haben. So stellten die Forscher fest, dass Menschen, die Ebola überlebt haben, bis zu einem Jahr nach der Behandlung eine fünffach höhere Sterblichkeitsrate haben als der Rest der Bevölkerung.

Auch lesen: Warum ist Ebola so gefährlich?

Oft liegen keine Obduktionsberichte vor

Da bei vielen Menschen, die Ebola überlebt haben und binnen eines Jahres danach gestorben sind, keine Obduktionsberichte vorliegen, lässt sich die Todesursache nur schwer feststellen. " Langzeitfolgen nach einer Ebola-Infektion können verschiedene Organe betreffen und bisher sind Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Augenerkrankungen und neurologische Symptome als Langzeitfolgen beschrieben worden", sagt Marylyn Addo, Leiterin der Sektion Infektiologie des Universitätsklinikums in Hamburg-Eppendorf.

Mehr zum Thema Ebola-Studie: Neue Medikamenten zeigen Erfolg

Nierenversagen als Todesursache?

Von Angehörigen Verstorbener wird jedoch auch immer wieder von Nierenversagen berichtet. „Der Ebola-Virus ist über Wochen im Urin nachweisbar – oft länger als im Blut – daher ist eine Nierenbeteiligung beziehungsweise -schädigung und eventuell ein daraus resultierendes Nierenversagen eine plausible Hypothese", sagt Addo. Eine systematische Nachuntersuchung von Ebola-Überlebenden mit einer Langzeitkontrolle sei daher unabdingbar.

Nach Ebola : Dialyse notwendig

Auch Timo Wolf, Oberarzt an der Medizinischen Klinik 2 und Facharzt für Innere Medizin und Infektiologie am Klinikum der Johann Wolfgang Universität in Frankfurt am Main hält es für möglich, dass Nierenversagen eine der tödlichen Ursachen nach einer Ebola-Erkrankung sein könne. Seine These: "Alle Patienten, die auf Grund ihrer Ebola-Infektion invasiv beatmet werden mussten, benötigten auch eine Dialysebehandlung. Es erscheint somit plausibel, dass Nierenversagen auch bei der Gruppe der Überlebenden eine große Rolle spielt.“

Das könnte Sie auch interessieren: Impfstoff und Geld nötig, um Ebola unter Kontrolle zu bekommen

RND/hb