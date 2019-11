Befragt wurden Frauen aus Europa, dem Nahen Osten und Afrika, um das Selbstverständnis von Frauen in Bezug auf das Thema Altern zu analysieren. Die Ergebnisse der Studie reflektieren nicht nur die Sicherheit, sondern auch das Selbstverständnis, das Frauen entwickeln, wenn sie älter werden.

Während das Selbstbewusstsein steigt, lässt das Erscheinungsbild der Haut immer mehr nach. Das kennen viele Frauen ab 40 Jahren: Sie genießen das Leben in vollen Zügen, aber die Zellen der Haut zeigen erste Anzeichen von Hautalterung. Grund hierfür ist der „Cellular Burnout“ – begünstigt durch Faktoren wie Stoffwechsel, äußere Umwelteinflüsse, aber auch Stress und Erschöpfung. Die Haut altert schneller. Aus diesem Grund ist eine gute Gesichtspflege mit wirksamen Inhaltsstoffen umso wichtiger.

Ganz nach dem Motto: „Look as young as you feel!“ bietet Neutrogena mit der Anti-Age-Gesichtspflege Cellular Boost die Lösung: Sie reduziert sichtbare Zeichen des „Cellular Burnout“ und schließt so die Lücke zwischen Selbstwertgefühl und Erscheinungsbild der Haut.

Hochwertige Inhaltsstoffe wie die innovative Hexinol-Technologie und Vitamin-C (Vitamin-C-Derivat) in der Anti-Age-Tages- und -Nachtpflege reduzieren in nur 4 Wochen wissenschaftlich bestätigt die sichtbaren Zeichen des „Cellular Burnout“. Der Teint wird ebenmäßiger, die Spannkraft der Haut verbessert und Falten werden gemildert. Die Anti-Falten-Augenpflege und das Konzentrat mit Retinol und Hyaluronsäure reduzieren feine Linien und tiefe Falten. Für eine Haut so jung, wie man sich fühlt.

„Ich bin nicht ‚anti-age‘ sondern ‚pro-age‘!“, fasst es Simone Jacob, erfahrenes „Bestager“-Fotomodell und Journalistin, treffend zusammen. „Ich möchte jede Frau dazu ermutigen, sich selbst zu lieben und sich nicht von ihrem Alter einschränken zu lassen. Deshalb bin ich dankbar für Produkte, die auf die Bedürfnisse meiner reiferen Haut abgestimmt sind und die Lücke zwischen dem, wie ich mich fühle und wie ich aussehe, schließen.“

Fazit: Frauen ab 40 lassen sich also nicht von ihrem Alter bremsen – vielmehr wächst die Lust auf neue Erfahrungen stetig.

Mehr Informationen finden Sie unter dem weiterführenden Link: www.neutrogena.de

* Eine vom Unternehmen und One Poll zwischen Dezember 2018 und Januar 2019 durchgeführte Umfrage. Befragt wurden 7.000 Frauen zwischen 20 und 60 Jahren in der Region EMEA, davon 2.000 deutsche Frauen.