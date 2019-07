akz-i Rund ein halbes Jahr lang freut sich so ziemlich jeder auf den einen langersehnten Moment: Der wohlverdiente Sommerurlaub steht endlich vor der Tür.

Nun hat man nicht nur Zeit für Ruhe und Erholung, auch atemberaubende Momente und unvergessliche Erinnerungen gehören zu jedem gelungenen Urlaub dazu.

Aus dem Smartphone-Speicher in die Realität: Diese schönen Erinnerungen sind zu wertvoll, um sie einfach als Schnappschuss auf dem Smartphone zu belassen - schnell geraten sie in Vergessenheit. Jüngst hat der Online-Fotoservice Pixum daher eine App auf den Markt gebracht, mit der man Fotos direkt auf dem Smartphone bestellen kann. „Echte Fotoabzüge zum Anfassen feiern seit einiger Zeit ein echtes Revival“, so Holger Plorin, Head of Marketing. Zur Auswahl stehen klassische und quadratische Fotoformate sowie Retro-Fotos im Polaroid-Stil. Darüber hinaus lassen sich auch hochwertige Fotobücher oder Fotokalender von unterwegs aus über die App gestalten und bestellen. Das Ergebnis wartet dann zu Hause bereits auf die Rückkehrer.

Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten: „Fotos, die man noch lange ansehen möchte, müssen nicht mehr im Laden ausgedruckt oder umständlich auf den PC übertragen werden“, erläutert Plorin. Alle Fotos werden auf erstklassigem Papier entwickelt, sind farbecht und UV-beständig. Eine individuelle Gestaltung ist mit kreativen Stickern, verschiedenen Hintergrundfarben und persönlichen Textbotschaften möglich. Für die Fotobücher stehen verschiedene Cover-Designs zur Verfügung, auch hier kann noch einmal ein individueller Akzent gesetzt werden. Übrigens können solche Fotobücher jederzeit problemlos nachbestellt werden – so geht also wirklich kein Urlaubsmoment verloren.

Der Import der Bilder ist direkt vom Smartphone sowie aus dem Internet via Google Fotos, Dropbox, Instagram oder Facebook möglich. Wer während der Gestaltung eine Pause einlegen möchte, verliert keine der schon angefangenen Ideen: Die App speichert die eigenen Kreationen automatisch, die Bearbeitung kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt fortgesetzt werden. Die Pixum App ist kostenlos für iOS und Android verfügbar und wurde vom Apps Magazin als “Beste App 2018” für die Gestaltung von Fotobüchern und Fotokalendern ausgezeichnet.

Weitere Informationen finden Sie unter dem weiterführenden Link: www.pixum.de/app