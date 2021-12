15-Jähriger von Rügen findet: Die „Strebergärten“  sehen alle gleich aus

Rügen

Jakob Brandenburg lebt in Koldevitz, einem Ortsteil von Garz, auf Rügen. Der 15-Jährige aus der 10. Klasse schaut, wenn er in seinem Zimmer am Schreibtisch sitzt, in die Natur. Dabei ist ihm etwas aufgefallen, was er hier aufschreibt:

„Bestimmt kennen viele das Bild: Eine Schrebergarten-Anlage mit fein säuberlich gepflegten Gärten, die in Reih und Glied bis zum Horizont verlaufen. Die Gärten sehen alle aus, als wäre jeder Grashalm einzeln mit einer Pinzette oder einer Nagelschere bearbeitet worden. In kleinen Kolonnen stehen die verschiedenen Pflanzen, nichts ist vermischt, alles geordnet. Ein typischer Schrebergarten eben.

Bis vor Kurzem dachte ich, es hieße Strebergarten, weil die Leute, die den Garten betreiben, so streberhaft die Ordnung zu bewahren versuchen. Und durch so eine Gartenanlage, mit eben diesen Gärten, lief ich in diesem zu Ende gehenden Jahr. Wirklich, alles sah aus wie aus dem Lehrbuch. Aber total unnatürlich. Das hat für mich nicht mehr viel mit Natur zu tun. Für manche mag das schön sein, aber ich brauche richtige Natur.

Leider findet man die in Gartenanlagen nicht, da sieht irgendwie alles gleich aus. Dachte ich zumindest, bis mir inmitten dieser Unnatürlichkeit ein Garten im Spätsommer auffiel. Die Pflanzen standen hoch und breiteten sich frei aus. Bienen, die ich in anderen Gärten nirgends sah, flogen hier herum. Die Pflanzen wuchsen vermischt und durcheinander. Wie ein Pferd in einer Herde von Schafen erschien dieser Garten zwischen den anderen. Zwiebeln standen zwischen Zitronenmelisse, und Rosmarin wuchs mit der Petersilie zusammen. In den anderen Gärten waren die Beete flach und gleichmäßig. Doch in diesem natürlicheren Garten waren sie hügelig, abwechslungsreich und voller Leben. Der Garten wirkte freier, wie ein Stück ungezähmter Natur. Und da frage ich mich, was ist besser? Das Unverfälschte oder das Gezähmte?

Beides hat Vorteile. Ich finde es wichtig, dass Vielfältigkeit erhalten bleibt und nicht, dass eine Gartenanlage mit 300 Gärten nur nach der gleichen Devise gestaltet werden muss. Abwechslung ist in vielen Bereichen des Lebens wichtig und muss unter allen Umständen erhalten bleiben. Natur ist niemals einseitig und so langweilig wie einige Schrebergärten.“

Von Jakob Brandenburg