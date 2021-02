Geht es nach Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) soll langsam wieder Normalität in die Schulen von MV einkehren. Nach den Winterferien starten zunächst die sechsten Klassen wieder mit dem Regelunterricht, deren Städte und Kreise unter einer Inzidenz von 50 liegen. Doch was sagen die Schüler zur aktuellen Situation? In Neukloster herrscht Verständnis.