Rostock

Pünktlich zum Start der neuen Azubis in die Arbeitswelt lässt sich das Problem nicht mehr verdrängen: Es fehlt schlichtweg an Bewerbern, vor allem an geeigneten. Und das seit Jahren. Bundesweit blieben 2018 etwa 57 700 Stellen unbesetzt. Das war ein Plus von 18 Prozent gegenüber 2017. Ein Desaster. Denn insbesondere dem Handwerk, dem Einzelhandel und dem Gastgewerbe droht ohne gut ausgebildeten, motivierten Nachwuchs die Puste auszugehen.

Dass Unternehmen versuchen, sich gegenseitig die besten Köpfe abzujagen, ist eine logische Folge. Und gerade in MV ist die Situation besonders prekär. Die Forderungen vieler Firmenchefs hierzulande sind deshalb absolut berechtigt: Ausfallzeiten an Berufsschulen senken, qualifiziertere Pädagogen einstellen und das Niveau an den allgemeinbildenden Schulen erhöhen. Hier muss die Landespolitik endlich liefern.

Doch damit allein ist dem Dilemma nicht beizukommen. Statt des Studierens um jeden Preis sollte man jungen Leuten zum Beispiel stärker eine zeitgemäße duale Ausbildung schmackhaft machen. Gute Entlohnung, reale Aufstiegschancen und Verantwortung im Betrieb gehören dazu. Netzwerke in den Branchen, wie sie im Süden der Bundesrepublik praktiziert werden, können dabei helfen.

Volker Penne