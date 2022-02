Durch hohe Rohölpreise und CO2 Steuer ist das Tanken in Deutschland teuer geworden. In Polen ist der Liter jedoch um einiges günstiger. Da in manchen Regionen Mecklenburg-Vorpommerns die Grenze nicht weit ist, haben wir Leserinnen und Leser gefragt, ob sie, um Kosten zu sparen, in Polen tanken würden.