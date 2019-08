Rostock

Es weht eine frische Brise über das größte Volksfest des Landes – ein Wind der Veränderung. Wenn am Donnerstag die 29. Auflage der Hanse Sail startet, wird vieles neu sein: Die Macher haben sich neue Angebote für Familien erdacht, die Festmeile am Stadthafen in Themen-Bereiche unterteilt und erstmals wird der Iga-Park Teil des Segelfestes.

Und das ist nur der Anfang: Rechtzeitig zum 30. Geburtstag im kommenden Jahr will sich die Hanse Sail neu erfinden. Und das ist gut so: Zwar lockt das Fest noch immer mehr als eine Million Besucher pro Jahr an die Warnow. Aber das Gemurre unter den Gäste ist zuletzt immer lauter geworden. Zu viel Rummel, zu wenig für Familien. Die schönen Schiffe schienen mehr und mehr zur Staffage degradiert zu werden.

Nun lässt die Sail Profis ran: Tourismus-Forscher befragen die Gäste. Braucht das Fest mehr Kultur oder mehr Party? Danach soll das Fest neu ausgerichtet, das Programm überarbeitet werden.

Das ist der richtige Schritt: Denn Rostock und MV brauchen die Sail auch noch in den nächsten 29 Jahren – als wichtigstes Aushängeschild und Werbeträger, aber auch als Einnahmequelle in zweistelliger Millionen-Höhe für Tourismus, Handel und Gastronomie.

Von Andreas Meyer