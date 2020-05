Rostock

Die Coronakrise zeigt die Grenzen der globalisierten Wirtschaftswelt auf: Auch in MV droht Betrieben der Stillstand der Produktion, weil bestimmte Komponenten nicht mehr verfügbar sind. Nicht nur Kranhersteller und Windanlagenbauer sind auf „Zulieferer“ aus Asien angewiesen.

Besonders dramatisch aber wird es, wenn in einer Krise entscheidende Medizinprodukte kaum mehr verfügbar sind: Um ein paar Cent zu sparen oder mehr Gewinn zu machen, haben große Konzerne die Produktion von Schutzmasken, Schutzkleidung und selbst lebenswichtigen Medikamenten nach China verlagert. Das rächt sich jetzt bitter. Zum Glück hat bei den Konzernen, aber auch in der Bundes- und EU-Politik ein Umdenken eingesetzt: Europa will wieder unabhängiger von China werden. Und das ist absolut richtig. Und MV hat im Wettstreit um neue Medizintechnik- oder Pharma-Fabriken gute Karten: Wir haben (Bau-)Land, renommierte Forschungseinrichtungen und das Fachpersonal. Die Krise könnte so zumindest doch noch etwas Gutes haben.

