Die Mehrheit der Menschen in MV ist bereits geimpft. Nun kommt es auf zwei Gruppen an, heißt es aus den Gesundheitsämtern: Auf die Jüngsten und auf die Ärmsten. Es wird Zeit, den Druck zu erhöhen – meint jedenfalls OZ-Reporter-Chef Andreas Meyer. Wer sich und andere nicht schützen will, muss stärker eingeschränkt werden.