Noch dürfen sich nur bestimmte Gruppen in MV impfen lassen. Doch die Ärzte im Land fordern jetzt ein Ende der Priorisierungen. Richtig so! Die Leistungsträger, die seit einem Jahr „den Laden am Laufen“ halten, haben nun auch Solidarität verdient – und den schützenden Piks, meint OZ-Reporter-Chef Andreas Meyer.