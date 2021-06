Impfungen für alle: Berlins Versagen bremst MV

Rostock

Hausärzte, Impfzentren und seit Montag nun auch die Betriebsärzte: Bundesweit stehen Mediziner und Fachpersonal bereit, um das Coronavirus zu besiegen, um Leben durch die Impfung zu schützen. Den Ländern, den niedergelassenen Praxen, den Landkreisen und Städten ist es gelungen, binnen Tagen und Wochen eine Impfkampagne auf die Beine zu stellen, wie es sie in diesen Ausmaßen noch nie gab. Doch noch immer sind sie allzu oft zum Nichtstun verdammt. Je länger die Pandemie dauert, desto deutlicher zeigt sich, wie schwerwiegend das Versagen der EU und der Bundesregierung – allen voran von Gesundheitsminister Jens Spahn – wirklich ist: Ihr kleinliches Zögern, Zaudern und das peinliche Feilschen um den Preis pro Dosis führt auch nach einem halben Jahr immer noch dazu, dass es an Impfstoff mangelt. Und nach Anstrengungen, die Produktionskapazitäten zu erhöhen, sucht der Beobachter europaweit nach wie vor vergebens. Außer großen Ankündigungen ist nichts passiert. Die Möglichkeit, dass sich jetzt jeder Bürger impfen lassen darf – es gibt sie de facto nur auf dem Papier. Viel Show, wenig Inhalt. Die einzig gute Nachricht: Bis zum Herbst werden drei von vier Bürgern in MV geimpft sein – trotz der Fehler in Berlin und Brüssel. Durchhalten lautet also die Parole.

Von Andreas Meyer